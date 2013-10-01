مقدمة 1-استطلاع-نمو الاقتصاد المصري لن يبلغ المعدل المستهدف في 2013-2014

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من باترك ور

القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران 2014 بانخفاض كبير عن المعدل المستهدف للحكومة 3.5 بالمئة.

وهذه هي المرة الثانية خلال خمسة أشهر التي يخفض فيها الاقتصاديون توقعاتهم وتنبئ بنمو أبطأ بكثير من المعدل اللازم لخلق فرص عمل للشبان.

وتضررت فرص التعافي الاقتصادي جراء قمع عنيف لمؤيدي الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز بعد خروج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بعزله.

وأدت اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي مرسي في أنحاء البلاد في يوليو تموز وأغسطس آب إلى مقتل ما يزيد على ألف شخص وفرض حظر تجول أثناء الليل. وبدد العنف الآمال في عودة السياح والمستثمرين في وقت قريب.

ووفقا لمتوسط توقعات عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فمن المنتظر أن ينمو الاقتصاد المصري 2.6 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2014 انخفاضا من توقعات في أبريل نيسان عند ثلاثة في المئة وتوقعات في سبتمبر أيلول 2012 عند أربعة في المئة.

وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس "استمر انخفاض توقعات نمو الاقتصاد المصري على مدى الأشهر القليلة الماضية."