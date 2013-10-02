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ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء المركزي

Wed Oct 2, 2013 11:27am GMT
 
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القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شهد الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8813 جنيه للدولار مقابل 6.8816 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك للبيع 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار مقابل 7.12 جنيه وبيعه مقابل 7.13 جنيه دون تغير يذكر عن 7.10 و7.13 جنيه على الترتيب يوم الاثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 