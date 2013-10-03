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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 3, 2013 3:21am GMT
 
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الخميس 3 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * رئيس الأركان الأمريكي: واشنطن قد تفكر مجددا في استخدام
القوة ضد سوريا
    * الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح بارسال قوات لسوريا
    * مسلحون يهاجمون السفارة الروسية في ليبيا ولا اصابات بين
الدبلوماسيين
    * اشتباكات بين مقاتلين للمعارضة السورية وآخرين مرتبطين
بالقاعدة
    * خبراء الأمم المتحدة يصلون سوريا لتفكيك برنامج الأسلحة
الكيماوية
    * الشرطة: مسلحون يسقطون طائرة هليكوبتر عسكرية في شمال العراق
    * البرلمان الايراني يؤيد مساعي روحاني الدبلوماسية
    * ليبيا قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام
    * لوك أويل تتوقع بدء الإنتاج التجاري من غرب القرنة-2 في
الربع/1
    * مصرفيون: تركيا قد تجمع مليار دولار من ثاني إصدار صكوك
بالدولار

    
    أهم الأنباء العالمية
    * أمريكا تطرد ثلاثة دبلوماسيين فنزويليين ردا على خطوة مماثلة
    * مقتل عشرة في إطلاق نار في داغستان بروسيا
    * المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير مع اشتداد التعافي
    * حكومة إيطاليا تنجو من السقوط بعد دعم برلسكوني لها
    * تضاعف صافي واردات جنوب شرق آسيا من النفط بحلول 2035
    * إنتاج النفط الروسي في سبتمبر يضاهي ذروة ما بعد الحقبة
السوفيتية

    
    السعودية
    * ساب يتوقع استدامة النمو المرتفع للإقراض المصرفي
    * مصادر: فوستر ويلر تفوز بعقد تصميم محطة غاز
    * هيئة الطيران تسعر صكوكا قيمتها 15.2 مليار ريال
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 8014.39 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * انكماش أنشطة الشركات في سبتمبر للشهر الثاني عشر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 5694.01 نقاط في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مصادر: تعيين مستشارين لدمج بورصتي دبي وأبوظبي
    * خطة لمصهر ألومنيوم مشترك بين أبوظبي ودبي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.64% إلى 3861.79 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.67% إلى 2829.53 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مصدر: محكمة تؤكد حق الدولة في سحب أرض المنطقة الحرة
    * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 7717.49 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -58.56     -0.39%      15133.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    -1.13        -0.07%        1693.87
ناسداك              -2.96      -0.08%        3815.01
يوروفرست           -8.83        -0.70%        1247.14
    
نيكي (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
                 -16.74     -0.12%     14153.75
    
    النفط (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42    -0.40%   103.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.30    -0.27%   108.89
    
    العملات والذهب (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3605-1.3607   دولار
    * الدولار/الين              97.68-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6229-1.6233   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.54-1312.46 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 