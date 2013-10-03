انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لمصر 206 ملايين دولار في سبتمبر

القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 206 ملايين دولار في سبتمبر أيلول لتصل إلى 18.71 مليار دولار.

وتتعرض الاحتياطيات لضغوط منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر عام 2011 لكنها تعززت في يوليو تموز حين أرسلت دول خليجية خمسة مليارات دولار بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.