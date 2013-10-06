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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 6, 2013 4:04am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 6 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 60 شخصا في هجومين انتحاريين بالعراق
    * مجلة: الأسد يقول انه لن يتفاوض مع المسلحين
    * اصابة طفلة إسرائيلية بجروح خطيرة في اطلاق نار بالضفة
الغربية
    * مصر توجه تحذيرا قويا ضد تنظيم احتجاجات مناهضة للجيش
    * الإسلاميون في تونس يبدأون محادثات مع المعارضة
    * البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة التحريض على الإرهاب
    * امريكا تقول انها اعتقلت زعيما بالقاعدة في ليبيا وقامت
بعملية ايضا في الصومال

    
    أهم الأنباء العالمية
    * المتمردون الطوارق يستأنفون مشاركتهم في عملية السلام في
شمال مالي
    * كينيا تقول إن سودانيا ساعد مهاجمي المركز التجاري في نيروبي
    * رئيسة الارجنتين تأخذ راحة لمدة شهر لاصابتها بورم دموي تحت
الجافية في المخ
    * مقتل اربعة في تحطم طائرة امريكية على حدود بنما مع كولومبيا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 8017.77 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 5726.22 نقاط في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.1% إلى 3857.83 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.23% إلى 2822.97 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 1.20% إلى 7624.64 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -58.56     -0.39%      15133.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    -1.13        -0.07%        1693.87
ناسداك              -2.96      -0.08%        3815.01
يوروفرست           -8.83        -0.70%        1247.14
نيكي            -132.94     -0.94%     14024.31
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42    -0.40%   103.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.30    -0.27%   108.89
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3605-1.3607   دولار
    * الدولار/الين              97.68-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6229-1.6233   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1311.54-1312.46 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 