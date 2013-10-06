الأحد 6 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 60 شخصا في هجومين انتحاريين بالعراق * مجلة: الأسد يقول انه لن يتفاوض مع المسلحين * اصابة طفلة إسرائيلية بجروح خطيرة في اطلاق نار بالضفة الغربية * مصر توجه تحذيرا قويا ضد تنظيم احتجاجات مناهضة للجيش * الإسلاميون في تونس يبدأون محادثات مع المعارضة * البحرين تحاكم زعيما معارضا بتهمة التحريض على الإرهاب * امريكا تقول انها اعتقلت زعيما بالقاعدة في ليبيا وقامت بعملية ايضا في الصومال أهم الأنباء العالمية * المتمردون الطوارق يستأنفون مشاركتهم في عملية السلام في شمال مالي * كينيا تقول إن سودانيا ساعد مهاجمي المركز التجاري في نيروبي * رئيسة الارجنتين تأخذ راحة لمدة شهر لاصابتها بورم دموي تحت الجافية في المخ * مقتل اربعة في تحطم طائرة امريكية على حدود بنما مع كولومبيا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 8017.77 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 5726.22 نقاط في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.1% إلى 3857.83 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.23% إلى 2822.97 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 1.20% إلى 7624.64 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -58.56 -0.39% 15133.14 نقطة ستاندرد اند بورز -1.13 -0.07% 1693.87 ناسداك -2.96 -0.08% 3815.01 يوروفرست -8.83 -0.70% 1247.14 نيكي -132.94 -0.94% 14024.31 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42 -0.40% 103.68 دولار مزيج برنت (برميل) -0.30 -0.27% 108.89 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3605-1.3607 دولار * الدولار/الين 97.68-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.6229-1.6233 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.54-1312.46 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)