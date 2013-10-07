ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء المركزي

القاهرة 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شهد الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة اليوم الاثنين.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8806 جنيه للدولار مقابل 6.8809 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك للبيع 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار مقابل 7.11 جنيه وبيعه مقابل 7.13 جنيه مقارنة مع 7.12 جنيه و7.14 جنيه على الترتيب يوم الخميس.