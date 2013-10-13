Wed 9 Aug 2017 | 5:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Oct 13, 2013 4:21am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 13 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزارة الصحة: لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين
الحجاج إلى الآن
    * مصادر: مقتل 14 في انفجار سيارة ملغومة في سامراء العراقية
    * الوفد الامريكي لمحادثات ايران يضم خبيرة في العقوبات
    * نتنياهو يحث بريطانيا وفرنسا على عدم تخفيف العقوبات على
إيران
    * دراسة:على كوريا الجنوبية خفض اعتمادها على الطاقة النووية

    
    أهم الأنباء العالمية

    * زلزال بقوة 6.4 درجة يتسبب في اضرار طفيفة بجزيرة كريت
اليونانية
    * كيري وكرزاي: تم حل القضايا الرئيسية لكن مسألة حصانة القوات
لا تزال معلقة
    * الاعصار فايلين يجتاح الهند متسببا في دمار وعدد من القتلى
    * مقتل 20 على الاقل وفقدان اكثر من مئة في غرق مركب في مالي
    * مقتل 50 شخصا في بيرو سقطت بهم شاحنة من ارتفاع 300 متر

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7982.95 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.23% إلى 5931.70 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.22% إلى 3842.35 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.16% إلى 2830.92 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 7766.83 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +26.45     +0.18%      14802.98 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.95        +0.06%        1656.40
ناسداك            -17.05     -0.46%        3677.77
يوروفرست        -6.56        -0.53%        1224.71
نيكي            +210.03     +1.48%     14404.74
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.04    -0.04%   103.45 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.19    -0.17%   109.97
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3565-1.3567   دولار
    * الدولار/الين              97.37-97.39     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6065-1.6069   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1316.61-1317.38 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 