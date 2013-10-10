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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 10, 2013 3:00am GMT
 
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الخميس 10 أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * امريكا ستوقف بعض المساعدات لمصر في انتظار التقدم نحو
الديمقراطية
    * مقتل 12 عراقيا في أعمال عنف طائفية
    * منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إن سوريا متعاونة مع
بعثتها
    * المعارضة: حزب الله وميليشيا عراقية يسيطران على ضاحية في
دمشق
    * خطف صحفيين فرنسيين آخرين في سوريا
    * محكمة مصرية تحدد الرابع من نوفمبر لمحاكمة مرسي
    * محكمة استئناف تركية تؤيد ادانة ثلاثة عسكريين في قضية
الانقلاب
    * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9.1 مليار دولار في أغسطس
    * مرتبون: الخليجي القطري يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار

    
    أهم الأنباء العالمية

    * فوز ثلاثة أمريكيين بجائزة نوبل للكيمياء
    * محكمة باكستانية توافق على الافراج عن مشرف بكفالة
    * نتائج اولية تظهر فوز علييف بفترة جديدة رئيسا لاذربيجان
بنسبة 85%
    * طالبان الأفغانية تقول باكستان مازالت تحتجز رجلها الثاني
السابق

    
    السعودية
    * تصنيع تحصل على قرض إسلامي بقيمة 4 مليارات ريال
    * نمو أرباح السعودي الفرنسي 3.5% في الربع/3
    * ‭صافي ربح بنك الجزيرة يقفز 45.4% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 7977.26 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * سنتامين للتعدين تتوقع تجاوز هدفها لحجم الإنتاج في 2013
    * مساهمو الشرقية للدخان يقرون توزيع 7.75 جنيه للسهم
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.83% إلى 5802.09 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مصادر: الدار تسعى لتدبير 1.5 مليار دولار قبل استحقاق سندات
    * بيان: الاتحاد تشتري 5 طائرات بيونج من طيران الهند
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12% إلى 3850.92 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.17% إلى 2798.33 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * استقالة ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج
    * وضع حجر الأساس لمصفاة فيتنام 23 أكتوبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7703.53 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +26.45     +0.18%      14802.98 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.95        +0.06%        1656.40
ناسداك              -17.05     -0.46%        3677.77
يوروفرست           -6.56        -0.53%        1224.71
    
نيكي (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس)
                +‭113.14‬     +0.81%     14150.98
    
    النفط (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08    -0.08%   101.69 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.02    +0.02%   109.08
    
    العملات والذهب (الساعة 0450 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3496-1.3497   دولار
    * الدولار/الين              97.67-97.70     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5922-1.5926   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1303.56-1304.33 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 