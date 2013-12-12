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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 12, 2013 4:12am GMT
 
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الخميس 12 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * أمريكا وبريطانيا تعلقان المساعدات لشمال سوريا
    * حرس منشآت النفط الليبي يتوقع إعادة تشغيل مرافئ شرقية الأحد
    * اليمن يسعى لاتفاق مع صندوق النقد مطلع 2014 بشأن قرض
    * قائد الحرس الثوري الايراني يتهم الحكومة بالخضوع لتأثير
الغرب
    * صخب في محكمة مصرية يوقف محاكمة قياديين في جماعة الاخوان
المسلمين
    * وزير النفط: ليبيا تصدر 110 آلاف برميل يوميا

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مفجر انتحاري يهاجم قافلة عسكرية قرب مطار كابول
    * الأمم المتحدة: 16 مليونا بمنطقة الساحل في افريقيا يتهددهم
الجوع
    * المحكمة العليا في الهند تجرم المثلية الجنسية
    * وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط
    * مجلة تايم الأمريكية تختار البابا فرنسيس شخصية العام
    * باكستان تشكل لجنة لدعم نشاط البنك الإسلامية على أراضيها
    * الصين تخفض التعريفات الجمركية في 2014 في اطار اصلاحات
اقتصادية
    * المركزي النيجيري لا يعرف مصير 50 مليار دولار من حصيلة بيع
النفط

    
    السعودية
    * إكسون موبيل تعرض شحنات زيت غاز من مصفاة سامرف للشحن في
2014
    * مؤشر البورصة مستقر عند إلى 8399.65 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * وزير: ضخ نحو 54 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية يونيو
    * مصر تشتري 300 ألف طن من القمح الروماني والفرنسي
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 6488.72 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مصدر: الاتحاد تطلع على دفاتر اليطاليا وتدرس الاستثمار فيها
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.83% إلى 3986.11 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.07% إلى 3099.54 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مسؤول: الإنفاق يتجاوز 50% من خطة التنمية الرباعية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.07 بالمئة إلى 7750.76 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -129.60     -0.81%      15843.53 نقطة
ستاندرد اند بورز    -20.40      -1.13%        1782.22
ناسداك              -56.68      -1.40%        4003.81
يوروفرست        -6.66      -0.53%        1256.32
    
نيكي (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس)
                -227.23    -1.46%     15287.85
    
    النفط (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.10    -0.11%   97.34 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.16    -0.15%   109.54
    
    العملات والذهب (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3790-1.3792   دولار
    * الدولار/الين           102.56-102.59   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6361-1.6364   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1254.30-1255.30 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 