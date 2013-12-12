الخميس 12 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * أمريكا وبريطانيا تعلقان المساعدات لشمال سوريا * حرس منشآت النفط الليبي يتوقع إعادة تشغيل مرافئ شرقية الأحد * اليمن يسعى لاتفاق مع صندوق النقد مطلع 2014 بشأن قرض * قائد الحرس الثوري الايراني يتهم الحكومة بالخضوع لتأثير الغرب * صخب في محكمة مصرية يوقف محاكمة قياديين في جماعة الاخوان المسلمين * وزير النفط: ليبيا تصدر 110 آلاف برميل يوميا أهم الأنباء العالمية * مفجر انتحاري يهاجم قافلة عسكرية قرب مطار كابول * الأمم المتحدة: 16 مليونا بمنطقة الساحل في افريقيا يتهددهم الجوع * المحكمة العليا في الهند تجرم المثلية الجنسية * وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط * مجلة تايم الأمريكية تختار البابا فرنسيس شخصية العام * باكستان تشكل لجنة لدعم نشاط البنك الإسلامية على أراضيها * الصين تخفض التعريفات الجمركية في 2014 في اطار اصلاحات اقتصادية * المركزي النيجيري لا يعرف مصير 50 مليار دولار من حصيلة بيع النفط السعودية * إكسون موبيل تعرض شحنات زيت غاز من مصفاة سامرف للشحن في 2014 * مؤشر البورصة مستقر عند إلى 8399.65 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: ضخ نحو 54 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية يونيو * مصر تشتري 300 ألف طن من القمح الروماني والفرنسي * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 6488.72 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدر: الاتحاد تطلع على دفاتر اليطاليا وتدرس الاستثمار فيها * مؤشر أبوظبي يهبط 0.83% إلى 3986.11 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.07% إلى 3099.54 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مسؤول: الإنفاق يتجاوز 50% من خطة التنمية الرباعية * مؤشر البورصة يهبط 0.07 بالمئة إلى 7750.76 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -129.60 -0.81% 15843.53 نقطة ستاندرد اند بورز -20.40 -1.13% 1782.22 ناسداك -56.68 -1.40% 4003.81 يوروفرست -6.66 -0.53% 1256.32 نيكي (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس) -227.23 -1.46% 15287.85 النفط (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.10 -0.11% 97.34 دولار مزيج برنت (برميل) -0.16 -0.15% 109.54 العملات والذهب (الساعة 0607 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3790-1.3792 دولار * الدولار/الين 102.56-102.59 ين * الاسترليني/الدولار 1.6361-1.6364 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1254.30-1255.30 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)