الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه ارتفع قليلا في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.8768 جنيه مصري للدولار. وبالمقارنة كان السعر أضعف قليلا في العطاء السابق أمس الأربعاء عند 6.8769 جنيه.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ الانتفاضة المصرية في 2011 والتي كانت لها تداعيات سلبية على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)