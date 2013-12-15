الأحد 15 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 17 شخصا على الأقل في هجمات في أنحاء متفرقة في العراق * الاحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى الانتخابات * فابيوس يقول انه "متشائم" بشان سوريا ولديه شكوك بشأن محادثات السلام * إجلاء خمسة الاف شخص من "منطقة منكوبة" في غزة بسبب الفيضانات * السويد:لا سبب يمنع أوروبا من تخفيف العقوبات على إيران في يناير أهم الأنباء العالمية * الشرطة: مقتل اربعة في هجوم على حافلة كينية يشتبه أنه بقنبلة * فنزويلا تعلق رحلة لشركة اير فرانس بعد تحذير من قنبلة * آلاف الأوكرانيين ينظمون مسيرات مؤيدة ومعارضة في العاصمة * السناتور الأمريكي مكين يلتقي قادة المعارضة الأوكرانية * عاصفة تؤدي لتساقط كثيف للثلوج على الغرب الاوسط وشمال شرق الولايات المتحدة السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.14% إلى 8387.61 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.79% إلى 6604.65 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.37% إلى 4000.94 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.88% إلى 3157.85 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.60% إلى 7704.34 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +15.93 +0.10% 15755.36 نقطة ستاندرد اند بورز -0.18 -0.01% 1775.32 ناسداك +2.57 +0.06% 4000.97 يوروفرست -1.98 -0.16% 1242.68 نيكي +61.29 +0.40% 15403.11 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.90 -0.92% 96.60 دولار مزيج برنت (برميل) +0.16 +0.15% 108.83 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3741-1.3745 دولار * الدولار/الين 103.19-103.25 ين * الاسترليني/الدولار 1.6296-1.6301 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1233.10-1234.10 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)