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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 15, 2013 5:21am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 15 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 17 شخصا على الأقل في هجمات في أنحاء متفرقة في العراق
    * الاحزاب التونسية تتفق على رئيس وزراء جديد يقود البلاد حتى
الانتخابات
    * فابيوس يقول انه "متشائم" بشان سوريا ولديه شكوك بشأن
محادثات السلام
    * إجلاء خمسة الاف شخص من "منطقة منكوبة" في غزة بسبب
الفيضانات
    * السويد:لا سبب يمنع أوروبا من تخفيف العقوبات على إيران في
يناير

    أهم الأنباء العالمية
    * الشرطة: مقتل اربعة في هجوم على حافلة كينية يشتبه أنه
بقنبلة
    * فنزويلا تعلق رحلة لشركة اير فرانس بعد تحذير من قنبلة
    * آلاف الأوكرانيين ينظمون مسيرات مؤيدة ومعارضة في العاصمة
    * السناتور الأمريكي مكين يلتقي قادة المعارضة الأوكرانية
    * عاصفة تؤدي لتساقط كثيف للثلوج على الغرب الاوسط وشمال شرق
الولايات المتحدة

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.14% إلى 8387.61 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.79% إلى 6604.65 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.37% إلى 4000.94 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.88% إلى 3157.85 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.60% إلى 7704.34 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +15.93     +0.10%      15755.36 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.18        -0.01%        1775.32
ناسداك              +2.57      +0.06%        4000.97
يوروفرست           -1.98           -0.16%        1242.68
نيكي            +61.29     +0.40%     15403.11
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.90    -0.92%   96.60 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.16    +0.15%   108.83
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3741-1.3745   دولار
    * الدولار/الين           103.19-103.25   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6296-1.6301   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1233.10-1234.10 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 