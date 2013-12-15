مقدمة 1-مسؤول:مصر سترفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار في يناير

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القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد في تصريحات صحفية إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار وذلك اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2014.

وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية "منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد."

وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط حسني مبارك في 2011 وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 18.6 مليار في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.

وقال رامز ان "السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل.. في التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة."

وطرح البنك المركزي ثلاث عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير كانون الثاني 2011 وكان اخرها في سبتمبر أيلول الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.

وقال رامز في المقابلة إن حجم الدين الخارجي المستحق على بلاده التي تعاني من أزمات اقتصادية "بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول."