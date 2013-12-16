الاثنين 16 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الجيش الاسرائيلي:مقتل جندي اسرائيلي في هجوم لقناص لبناني * مسلحون يهاجمون الجيش في صيدا بلبنان ومقتل خمسة * المرصد السوري:مقتل 36 شخصا في غارات بطائرات هليكوبتر في حلب * الامم المتحدة تنقل اول شحنة مساعدات جوا من العراق إلى سوريا * المعارضة السورية تتعهد بالمساعدة في الحيلولة دون خطف صحفيين * رايس تعقد اجتماعات مع مسؤولين اسرائيليين بشان الاتفاق الايراني * في تصويت غير ملزم..البرلمان اليمني يدعو لوقف هجمات الطائرات بلا طيار * مصدر: نجاة دبلوماسي ياباني بعد طعنه أثناء محاولة لخطفه في اليمن * وزير الخارجية: إيران ملتزمة بمواصلة المحادثات النووية * قائد حركة تسعى للحكم الذاتي بشرق ليبيا: لن نفتح مرافئ النفط * السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي * جماعة حقوقية:الحكم على ناشط سعودي بالجلد والسجن أهم الأنباء العالمية * زعيم افريقيا الوسطى يجري محادثات مع الميليشيات المسلحة * باشيليت تحقق فوزا ساحقا وتعود لرئاسة تشيلي * كيري يصف زعيم كوريا الشمالية بأنه قاس ومتهور * ارتفاع عدد قتلى هجوم على حافلة في كينيا إلى ستة * الاتحاد الأوروبي يعلق العمل مع أوكرانيا بشأن اتفاق تجارة * الصين تلقي القبض على 1300 في حملة على الأدوية المقلدة السعودية * بترورابغ تتوصل لاتفاق مع أرامكو وسوميتومو سيحقق مليار ريال * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 8396.96 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: رفع سقف تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار في يناير * سداد جزء من مستحقات شركات البترول بالعملة المحلية * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 6678.96 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * التضخم السنوي في أبوظبي يرتفع إلى 1.8% في نوفمبر * إعمار تدرس تحويل سندات بقيمة 500 مليون دولار لأسهم في 17 ديسمبر * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4050.59 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.91% إلى 3186.55 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الوطني يشارك في تمويل محطة الزور وهيونداي تفوز بعقد مرحلة * مؤشر البورصة يهبط 0.83% إلى 7640.70 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +15.93 +0.10% 15755.36 نقطة ستاندرد اند بورز -0.18 -0.01% 1775.32 ناسداك +2.57 +0.06% 4000.97 يوروفرست -1.98 -0.16% 1242.68 نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين) -188.98 -1.23% 15214.13 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.19 -0.2% 96.41 دولار مزيج برنت (برميل) +0.34 +0.31% 109.17 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3757-1.3759 دولار * الدولار/الين 102.77-103.82 ين * الاسترليني/الدولار 1.6304-1.6308 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1233.30-1234.30 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)