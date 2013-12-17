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المركزي المصري يوجه البنوك للالتزام بالأسعار العالمية للعملات الأجنبية

Tue Dec 17, 2013 11:56am GMT
 
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القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أفاد بيان اطلعت عليه رويترز أن البنك المركزي المصري أصدر توجيهات للبنوك "بالالتزام الصارم" بالأسعار العالمية عند تداول العملات الأجنبية غير الدولار.

وقال البيان "يرجى العلم أن البنوك مطالبة عند تسعير العملات الأجنبية غير الدولار مقابل الجنيه المصري لعملائها بالالتزام الصارم ... باستخدام الأسعار العالمية السائدة." وقال مصدر بالسوق إنه بسبب التعليمات يعرض اليورو بسعر 9.53 جنيه اليوم الثلاثاء مقارنة مع 9.84 أمس الاثنين.

ويوجد سعر رسمي للجنيه المصري مقابل الدولار وبلغ في أحدث مستوى له 6.89 جنيه. والسعر الرسمي قرب ذلك المستوى منذ أوائل سبتمبر أيلول بينما يجري تداول الدولار بسعر أعلى بكثير في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي موضحا فحوى البيان "ينبغي عدم تضخيم أسعار الصرف للعملات الأخرى بتضمينها مستوى أعلى لسعر الدولار مقابل الجنيه." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
 