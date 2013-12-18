الأربعاء 17 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * جوبا تعتقل عشر شخصيات وتتعقب نائب كير السابق بشأن محاولة انقلاب * تجدد القتال في جنوب السودان ومقتل 26 على الأقل في يومين * ليبيا تعتزم السماح لبريطانيا وامريكا باستجواب السنوسي بشأن لوكربي * وسائل إعلام: مقتل أربعة جنود في تحطم هليكوبتر تركية * صحف: الشرطة التركية تعتقل أبناء ثلاثة وزراء في قضية رشوة * انفجار سيارة ملغومة في معقل لحزب الله في لبنان * كيري: من الممكن الاجتماع بممثلين للجبهة الإسلامية في سوريا * حصري-سوريا استثنت محافظة ظهر فيها شلل الأطفال من حملة للتطعيم * مسؤول عراقي: تصدير النفط الكردي يجب أن يكون بموافقة بغداد * المغرب يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% أهم الأنباء العالمية * مقتل 6 من جنود حلف شمال الأطلسي في سقوط طائرة بجنوب أفغانستان * ميركل مستشارة لألمانيا للمرة الثالثة بعد تصويت في البوندستاج * الصين:اعتقال ستة أشخاص بعد أعمال شغب دامية في شينجيانغ * روسيا تتوصل لاتفاق مع أوكرانيا حول حزمة إنقاذ قيمتها 15 مليار دولار * ممولو مشروع غاز أذربيجاني يوقعون على قرار استثمار نهائي * ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر * إندونيسيا تتوقع تباطؤ الأنشطة المصرفية الإسلامية في 2014 * صحيفة: فيسبوك يبدأ عرض إعلانات الفيديو السعودية * الداخلية السعودية تعلن استعادة سعوديين احتجزا في جوانتانامو * سافكو تدفع 6 ريالات للسهم توزيعا نقديا للنصف/2 * مؤشر البورصة يرتفع 0.32% إلى 8412.32 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المركزي يوجه البنوك للالتزام بالأسعار العالمية للعملات الأجنبية * وزير مصري يتوقع معدل نمو 2% في الربع/2 * مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروماني والروسي * الشرق الأوسط للزجاج تشتري الوادي للزجاج مقابل 202 مليون جنيه * مؤشر البورصة يرتفع 1.15% إلى 6720.40 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الواحة تقول ستصوت لصالح شراء ايركاب وحدة لتأجير الطائرات * دبي تبيع حصة في فندق شهير بميامي إلى تيرنبيري * أرابتك تنفي تكهنات عن اندماج مع دريك اند سكل * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.28% إلى 4103.59 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.28% إلى 3144.04 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مجمعات الأسواق تعيد جدولة ديون بقيمة 23.8 مليون دينار * مؤشر البورصة يهبط 0.61% إلى 7609.17 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -9.99 -0.06% 15874.58 نقطة ستاندرد اند بورز -5.52 -0.13% 1781.02 ناسداك -5.854 -0.15% 4023.663 يوروفرست -10.01 -0.8% 1248.30 نيكي (الساعة 0520 جمت اليوم الأربعاء) +235.59 +1.54% 15514.59 النفط (الساعة 0520 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.14 +0.12% 97.36 دولار مزيج برنت (برميل) +0.03 +0.03% 108.47 العملات والذهب (الساعة 0520 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3771-1.3773 دولار * الدولار/الين 102.98-103.02 ين * الاسترليني/الدولار 1.6281-1.6284 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1232.71-1233.50 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)