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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 18, 2013 3:23am GMT
 
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الأربعاء 17 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * جوبا تعتقل عشر شخصيات وتتعقب نائب كير السابق بشأن محاولة
انقلاب
    * تجدد القتال في جنوب السودان ومقتل 26 على الأقل في يومين 
    * ليبيا تعتزم السماح لبريطانيا وامريكا باستجواب السنوسي بشأن
لوكربي
    * وسائل إعلام: مقتل أربعة جنود في تحطم هليكوبتر تركية
    * صحف: الشرطة التركية تعتقل أبناء ثلاثة وزراء في قضية رشوة
    * انفجار سيارة ملغومة في معقل لحزب الله في لبنان
    * كيري: من الممكن الاجتماع بممثلين للجبهة الإسلامية في سوريا
    * حصري-سوريا استثنت محافظة ظهر فيها شلل الأطفال من حملة
للتطعيم
    * مسؤول عراقي: تصدير النفط الكردي يجب أن يكون بموافقة بغداد
    * المغرب يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 6 من جنود حلف شمال الأطلسي في سقوط طائرة بجنوب
أفغانستان
    * ميركل مستشارة لألمانيا للمرة الثالثة بعد تصويت في
البوندستاج
    * الصين:اعتقال ستة أشخاص بعد أعمال شغب دامية في شينجيانغ
    * روسيا تتوصل لاتفاق مع أوكرانيا حول حزمة إنقاذ قيمتها 15
مليار دولار
    * ممولو مشروع غاز أذربيجاني يوقعون على قرار استثمار نهائي
    * ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في نوفمبر
    * إندونيسيا تتوقع تباطؤ الأنشطة المصرفية الإسلامية في 2014
    * صحيفة: فيسبوك يبدأ عرض إعلانات الفيديو

    
    السعودية
    * الداخلية السعودية تعلن استعادة سعوديين احتجزا في
جوانتانامو
    * سافكو تدفع 6 ريالات للسهم توزيعا نقديا للنصف/2
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.32% إلى 8412.32 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * المركزي يوجه البنوك للالتزام بالأسعار العالمية للعملات
الأجنبية
    * وزير مصري يتوقع معدل نمو 2% في الربع/2
    * مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروماني والروسي
    * الشرق الأوسط للزجاج تشتري الوادي للزجاج مقابل 202 مليون
جنيه
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.15% إلى 6720.40 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * الواحة تقول ستصوت لصالح شراء ايركاب وحدة لتأجير الطائرات
    * دبي تبيع حصة في فندق شهير بميامي إلى تيرنبيري
    * أرابتك تنفي تكهنات عن اندماج مع دريك اند سكل
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.28% إلى 4103.59 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.28% إلى 3144.04 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مجمعات الأسواق تعيد جدولة ديون بقيمة 23.8 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.61% إلى 7609.17 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -9.99      -0.06%      15874.58 نقطة
ستاندرد اند بورز    -5.52        -0.13%        1781.02
ناسداك              -5.854     -0.15%        4023.663
يوروفرست           -10.01           -0.8%        1248.30
    
نيكي (الساعة 0520  جمت اليوم الأربعاء)
                +235.59     +1.54%     15514.59
    
    النفط (الساعة 0520 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.14    +0.12%   97.36 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.03    +0.03%   108.47
    
    العملات والذهب (الساعة 0520 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3771-1.3773   دولار
    * الدولار/الين           102.98-103.02   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6281-1.6284   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1232.71-1233.50 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 