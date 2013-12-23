الاثنين 23 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي * المرصد السوري: مقتل 24 شخصا في غارات للهليكوبتر في حلب * الخارجية:اجلاء الامريكيين واخرين من بور الى جوبا في جنوب السودان * الشرطة: انفجار حافلة في إسرائيل ولا اصابات * محكمة مصرية تقضي بحبس ثلاثة نشطاء بارزين 3 سنوات * الرئيس الفرنسي "يأسف" على تهكمه على الوضع الأمني في الجزائر * رايس:امريكا ستسعى الى وضع وسائل لاعادة فرض العقوبات على ايران * تنظيم القاعدة: الهجوم على مستشفى في اليمن كان خطأ * العاهل السعودي يعين ابنه اميرا لمنطقة مكة * الحزب الحاكم في موريتانيا يفوز في الانتخابات التشريعية * آلاف الاتراك يحتشدون في احتجاجات على فساد واردوغان يتحدى * قطر تطرح شركة للاكتتاب العام للمرة الأولى منذ 2010 أهم الأنباء العالمية * الاف السويديين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية * محتجون يحتشدون بعاصمة تايلاند للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء * ابل وتشاينا موبيل توقعان على صفقة طال انتظارها لبيع هواتف اي فون * عواصف تقتل شخصين على الاقل في الولايات المتحدة * عمال ينهون إضرابهم في مصفاة لتوتال بغرب فرنسا * هيونداي الكورية الجنوبية تخطط لجمع 3 مليارات دولار السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 8551.23 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير التموين: مخزون القمح يكفي حتى 7 ابريل * الحكومة توافق على اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز * مؤشر البورصة يهبط 0.17% إلى 6736.27 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أرابتك تنشئ وحدات للتطوير العقاري وتدرس مشروعات في مصر * ماجد الفطيم تستثمر 467 مليون دولار في مشروع مول عمان * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.16% إلى 4145.98 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.57% إلى 3225.01 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.28% إلى 7626.17 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +42.06 +0.26% 16221.14 نقطة ستاندرد اند بورز +8.71 +0.48% 1818.31 ناسداك +46.61 +1.15% 4104.74 يوروفرست +5.74 +0.45% 1287.61 نيكي (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) (مستويات الإغلاق السابق) +11.20 +0.07% 15870.42 النفط (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.16 -0.16% 99.16 دولار مزيج برنت (برميل) -0.01 -0.09% 111.67 العملات والذهب (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3673-1.3675 دولار * الدولار/الين 104.05-104.07 ين * الاسترليني/الدولار 1.6344-1.6346 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1201.35-1202.15 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)