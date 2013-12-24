الثلاثاء 24 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الجيش الامريكي يعيد تمركز قوات في افريقيا وسط العنف في جنوب السودان * مصادر: مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنود في اشتباكات بجنوب اليمن * الطيران اليمني يتدخل لفك حصار على شركات نفطية بحضرموت * وزراء الكويت يقدمون استقالتهم لرئيس الوزراء * إسرائيل تفرج عن معتقل فلسطيني خاض إضرابا استمر تسعة أشهر * زعيم المتمردين في جنوب السودان يضع شروطا للمحادثات * الشرطة: مقتل 20 شخصا على الاقل في هجمات في انحاء العراق * روسيا ترسل شاحنات مدرعة لنقل الأسلحة الكيماوية السورية * وزير: بدء الضخ التجريبي عبر خط أنابيب كردستان العراق-جيهان * البحرين تخطط لرفع أسعار وقود الديزل لتقليص أعباء الدعم أهم الأنباء العالمية * الجيش الباكستاني يقوم بحملة قرب الحدود الافغانية * الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير السلاح لجمهورية افريقيا الوسطى * وفاة مصمم البندقية كلاشنيكوف عن عمر يناهز 94 عاما * تقرير: نحو نصف أعضاء البرلمان الباكستاني لا يسددون الضرائب * مسلحون يخطفون لبنانيا في كانو بشمال نيجيريا السعودية * زيادة الإنفاق الحكومي 4.3% في موازنة 2014 * وزارة المالية: التضخم 3.35% في 2013 * دار الأركان تعيد شراء معظم صكوك بقيمة 200 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8561.84 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مقتل 11 شخصا وإصابة اكثر من 100 في تفجير استهدف مقرا امنيا بمدينة المنصورة * المئات يحتجون على حبس ثلاثة نشطاء بارزين في مصر * الجنيه يتراجع في عطاء البنك المركزي * مسؤول: سداد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية هذا الأسبوع * قرض 362 مليون دولار من العربي للإنماء لتمويل مشروعي كهرباء * حديد المصريين تدفع 440 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لمصنعين * مؤشر البورصة يهبط 0.16% إلى 6725.41 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ايرباص وطيران الإمارات توقعان اتفاقا لشراء 50 طائرة ايه380 * دريك تفوز بعقد قيمته 110 ملايين دولار في قطر * العربي المتحد يوقع قرضا بقيمة 250 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.09% إلى 4149.59 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 3237.19 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الامتياز تسوي ديونا قيمتها 8.4 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7635.22 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +73.47 +0.45% 16294.61 نقطة ستاندرد اند بورز +9.67 +0.53% 1827.99 ناسداك +44.16 +1.08% 4148.90 يوروفرست +9.22 +0.72% 1296.83 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) +121.09 +0.76% 15991.51 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.15 -0.15% 98.76 دولار مزيج برنت (برميل) +0.17 +0.15% 111.73 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3681-1.3683 دولار * الدولار/الين 104.31-104.34 ين * الاسترليني/الدولار 1.6348-1.6351 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1198.20-1199.40 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)