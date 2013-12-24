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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 24, 2013 4:29am GMT
 
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الثلاثاء 24 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش الامريكي يعيد تمركز قوات في افريقيا وسط العنف في
جنوب السودان
    * مصادر: مقتل 4 أشخاص بينهم 3 جنود في اشتباكات بجنوب اليمن
    * الطيران اليمني يتدخل لفك حصار على شركات نفطية بحضرموت
    * وزراء الكويت يقدمون استقالتهم لرئيس الوزراء
    * إسرائيل تفرج عن معتقل فلسطيني خاض إضرابا استمر تسعة أشهر
    * زعيم المتمردين في جنوب السودان يضع شروطا للمحادثات
    * الشرطة: مقتل 20 شخصا على الاقل في هجمات في انحاء العراق
    * روسيا ترسل شاحنات مدرعة لنقل الأسلحة الكيماوية السورية
    * وزير: بدء الضخ التجريبي عبر خط أنابيب كردستان العراق-جيهان
    * البحرين تخطط لرفع أسعار وقود الديزل لتقليص أعباء الدعم

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الجيش الباكستاني يقوم بحملة قرب الحدود الافغانية
    * الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير السلاح لجمهورية افريقيا الوسطى
    * وفاة مصمم البندقية كلاشنيكوف عن عمر يناهز 94 عاما
    * تقرير: نحو نصف أعضاء البرلمان الباكستاني لا يسددون الضرائب
    * مسلحون يخطفون لبنانيا في كانو بشمال نيجيريا

    
    السعودية
    * زيادة الإنفاق الحكومي 4.3% في موازنة 2014
    * وزارة المالية: التضخم 3.35% في 2013
    * دار الأركان تعيد شراء معظم صكوك بقيمة 200 مليون دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8561.84 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مقتل 11 شخصا وإصابة اكثر من 100 في تفجير استهدف مقرا امنيا
بمدينة المنصورة
    * المئات يحتجون على حبس ثلاثة نشطاء بارزين في مصر
    * الجنيه يتراجع في عطاء البنك المركزي
    * مسؤول: سداد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية هذا
الأسبوع
    * قرض 362 مليون دولار من العربي للإنماء لتمويل مشروعي كهرباء
    * حديد المصريين تدفع 440 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لمصنعين
    * مؤشر البورصة يهبط 0.16% إلى 6725.41 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * ايرباص وطيران الإمارات توقعان اتفاقا لشراء 50 طائرة ايه380
    * دريك تفوز بعقد قيمته 110 ملايين دولار في قطر
    * العربي المتحد يوقع قرضا بقيمة 250 مليون دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.09% إلى 4149.59 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.38% إلى 3237.19 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * الامتياز تسوي ديونا قيمتها 8.4 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7635.22 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +73.47     +0.45%      16294.61 نقطة
ستاندرد اند بورز    +9.67        +0.53%        1827.99
ناسداك              +44.16      +1.08%        4148.90
يوروفرست        +9.22        +0.72%        1296.83
    
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
                +121.09     +0.76%     15991.51
    
    النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.15    -0.15%        98.76
دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.17    +0.15%        111.73
    
    العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3681-1.3683   دولار
    * الدولار/الين           104.31-104.34   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6348-1.6351   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1198.20-1199.40 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 