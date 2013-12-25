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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 25, 2013 4:18am GMT
 
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الأربعاء 25 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مجلس الامن الدولي يوافق على زيادة بعثة حفظ السلام بجنوب
السودان
    * العثور على مقبرة جماعية يثير مخاوف من وقوع مذابح دموية
عرقية في جنوب السودان
    * المعارضة السورية: لن نشارك في محادثات جنيف ما لم يتوقف قصف
حلب
    * روسيا تستضيف اجتماعا للقضاء على الترسانة الكيماوية السورية
    * ثلاثة أحزاب يمنية كبيرة ترفض نظام الاتحاد الفدرالي 
    * المجلس الليبي للنفط والغاز متفائل بقرب فتح المرافئ المغلقة
    * توقعات بزيادة اصدارات السندات الخليجية في 2014  
    * مكاسب بورصة دبي في 2013 تتجاوز 100% وصعود معظم أسواق
المنطقة

    أهم الأنباء العالمية
    * الرئيس التركي يتعهد بعدم حدوث تستر في فضيحة الفساد
    * سلفا كير: القوات الحكومية استعادت السيطرة على عاصمة ولاية
جونقلي
    *  العواصف تحدث حالة من الارتباك في بريطانيا وفرنسا قبل عيد
الميلاد   
    * نيجيريا: مقتل 70 في معركة مع جماعة اسلامية
    * عمال المصافي في فرنسا يواصلون إضرابهم لما بعد عيد الميلاد
    * مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا تهبط قليلا مع صعود
الأسعار
    * ارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية وتحسن توقعات قطاع
الصناعة

    السعودية

    * مؤشر البورصة ينخفض 0.5 بالمئة إلى 8522 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * القبض على رئيس وزراء مصر السابق هشام قنديل لتنفيذ حكم
بحبسه
    * هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية امن بمصر يخلف 15
قتيلا
    * هيئة البترول المصرية تقترض ملياري جنيه لتوفير المنتجات
النفطية
    * دانة غاز الإماراتية تعلن تسلم 53 مليون دولار من حكومة مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7 بالمئة إلى 6775.5 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4161 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.3 بالمئة إلى 2380 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 7638.42 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +63.32     +0.39%      16357.93 نقطة
ستاندرد اند بورز    +5.25        +0.29%        1833.24
ناسداك              +6.51      +0.16%        4155.42
يوروفرست        +2.96        +0.23%        1299.79
    
نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء)
                +72.73     +0.46%     15962.06
    
    النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.31    +0.31%        99.22
دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.44    +0.39%        112.00
    
    العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3666-1.3670   دولار
    * الدولار/الين           104.35-104.37   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6347-1.6351   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1202.99-1204.00 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 