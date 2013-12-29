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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 29, 2013 4:32am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 29 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤول أمريكي: كيري يتوجه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لدفع
المحادثات
    * جنوب السودان يهدد باقتحام معقل المتمردين إذا رفضوا وقف
إطلاق النار
    * نشطاء: الجيش السوري يقتل 25 شخصا في هجوم بالبراميل
المتفجرة على حلب
    * منظمة: تأجيل نقل المواد السامة من سوريا
    * القوات العراقية تعتقل نائبا سنيا بارزا في الأنبار
    * مقتل طالب في اشتباكات بين الشرطة وطلاب إسلاميين في القاهرة
    * السلطات البحرينية تستجوب الأمين العام لجمعية الوفاق
المعارضة
    * الافراج عن اربعة عسكريين امريكيين احتجزتهم الحكومة الليبية
    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * تقرير:المخابرات الامريكية تتوقع تراجعا كبيرا في افغانستان
    * عشرات الألوف يحتجون ضد الحكومة في النيجر
    * اوباما يواجه احتجاجات محدودة اثناء اجازته في هاواي
    * روسيا تطلق صاروخا جديدا من عائلة سويوز

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 8481.10 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.84% إلى 6812.51 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يستقر عند 4185.65 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.03% إلى 3307.95 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7626.23 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +42.06     +0.26%      16221.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.71        +0.48%        1818.31
ناسداك              +46.61      +1.15%        4104.74
يوروفرست           +5.74           +0.45%        1287.61
نيكي            +4.50      +0.03%     16178.94
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28    +0.28%   99.32 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +1.48    +1.34%   111.77
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3672-1.3676   دولار
    * الدولار/الين           104.05-104.08   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6333-1.6338   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1202.70-1203.50 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 