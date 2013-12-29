الأحد 29 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول أمريكي: كيري يتوجه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لدفع المحادثات * جنوب السودان يهدد باقتحام معقل المتمردين إذا رفضوا وقف إطلاق النار * نشطاء: الجيش السوري يقتل 25 شخصا في هجوم بالبراميل المتفجرة على حلب * منظمة: تأجيل نقل المواد السامة من سوريا * القوات العراقية تعتقل نائبا سنيا بارزا في الأنبار * مقتل طالب في اشتباكات بين الشرطة وطلاب إسلاميين في القاهرة * السلطات البحرينية تستجوب الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة * الافراج عن اربعة عسكريين امريكيين احتجزتهم الحكومة الليبية * أهم الأنباء العالمية * تقرير:المخابرات الامريكية تتوقع تراجعا كبيرا في افغانستان * عشرات الألوف يحتجون ضد الحكومة في النيجر * اوباما يواجه احتجاجات محدودة اثناء اجازته في هاواي * روسيا تطلق صاروخا جديدا من عائلة سويوز السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 8481.10 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة ينخفض 0.84% إلى 6812.51 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يستقر عند 4185.65 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.03% إلى 3307.95 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7626.23 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +42.06 +0.26% 16221.14 نقطة ستاندرد اند بورز +8.71 +0.48% 1818.31 ناسداك +46.61 +1.15% 4104.74 يوروفرست +5.74 +0.45% 1287.61 نيكي +4.50 +0.03% 16178.94 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28 +0.28% 99.32 دولار مزيج برنت (برميل) +1.48 +1.34% 111.77 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3672-1.3676 دولار * الدولار/الين 104.05-104.08 ين * الاسترليني/الدولار 1.6333-1.6338 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1202.70-1203.50 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)