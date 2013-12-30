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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 30, 2013 4:31am GMT
 
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الاثنين 30 ديسمبر كانون الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الشرطة ومسعفون: مقتل 18 في هجمات بالعراق بينهم عميد بالجيش
    * الامم المتحدة:مقتل اردني وسنغالي من قوة حفظ السلام باقليم
دارفور
    * اشتباكات بين قوات جنوب السودان وميليشيا "الجيش الأبيض"
    * هاجل يبدي قلقه خلال اتصال هاتفي مع السيسي
    * إصابة أربعة في انفجار استهدف مبنى للمخابرات الحربية بمصر
    * وزراء إسرائيليون يوافقون على تشريع بضم غور الأردن
    * مصادر:حراس نفط ليبيون يهددون بوقف خط انابيب لنقل الغاز
لطرابلس
    * مسؤولون: إسرائيل ترد على سقوط صاروخين قرب الحدود مع لبنان
    * الرئيس اللبناني يعلن عن مساعدة سعودية للجيش بثلاثة مليارات
دولار
    * ارتفاع ديون اليمن الخارجية إلى 362.7 مليار دولار في أكتوبر
    * اردوغان يتعهد بالتغلب على أزمة الفساد في تركيا

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 16 على الأقل في تفجير انتحاري بمحطة قطارات روسية
    * الشرطة تقتل بالرصاص ثمانية خلال هجوم في اقليم شينجيانغ
الصيني
    * العنف يشوب احتجاجات ضد الانتخابات في بنجلادش
    * الصين تتوعد الشركات الحكومية ضعيفة الأداء في 2014

    
    السعودية
    * مجلس إدارة المراعي يوصي بتوزيع ريال للسهم عن 2013
    * معادن تعلن إعادة تشغيل خط إنتاج بمصهر ألومنيوم
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.16% إلى 8494.76 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.56% إلى 6774.49 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.57% إلى 4209.48 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.62% إلى 3287.57 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.52% إلى 7586.45 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +42.06     +0.26%      16221.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.71        +0.48%        1818.31
ناسداك              +46.61      +1.15%        4104.74
يوروفرست           +5.74           +0.45%        1287.61
    
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين)
                +75.22      +0.46%     16254.16
    
    النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.10    -0.1%   100.22 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.17    +0.15%   112.35
    
    العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3739-1.3742   دولار
    * الدولار/الين           105.29-105.31   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6476-1.6478   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1210.06-1210.83 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 