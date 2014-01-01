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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 1, 2014 4:34am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء أول يناير كانون الثاني
    
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المرصد السوري لحقوق الانسان: عدد قتلى الصراع في سوريا
تجاوز 130 الفا
    * مصادر: مقتل 15 في تفجيرات في بغداد واستمرار الاشتباكات في
الانبار
    * عباس يتعهد بالصمود امام اي ضغوط للقبول بحل مرحلي مع
اسرائيل
    * تفجير انتحاري يستهدف مجمعا للشرطة في جنوب اليمن واحباط
تفجير اخر
    * ظهور ست حالات اصابة جديدة بفيروس متلازمة الشرق الاوسط
التنفسية بالسعودية والامارات
    * وزير: تركيا تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة"
    * مصادر: اعتقال زعيم جماعة مرتبطة بالقاعدة في لبنان


    أهم الأنباء العالمية
    * ايران تقول ان الاتفاق النووي سينفذ اواخر يناير
    * متحدث حكومي: ارتفاع عدد القتلى في هجمات بالكونجو إلى مئة
    * الشرطة الروسية تعتقل عشرات بعد تفجيرين انتحاريين
    * جنوب السودان والمتمردون يشاركون في محادثات إثيوبيا
    * وزير: وفدا محادثات جنوب السودان يصلان اثيوبيا غدا لا اليوم
    * ناسداك تقول ستشتري 5% في بورصة اسطنبول
    * برنت ينهي 2013 دون تغير يذكر وصعود الخام الأمريكي 7% 
    * بورصة وول ستريت تسجل أفضل اداء سنوي في اكثر من 15 عاما
    * رئيسة وزراء تايلاند تسعى للمصالحة رغم تهديد المعارضة بمزيد
من الاحتجاجات

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 8535.60 نقطة في الإغلاق
السابق


    مصر
    * جهاز الاتصالات بمصر يوافق على نظام الرخصة الموحدة
    * مصادر امنية: مجهولون يفجرون خطا للغاز الطبيعي في سيناء
    * قوات الامن تعتقل نجل قيادي في جماعة الاخوان المسلمين بمصر
    * النائب العام المصري يقرر حبس صحفيين بقناة الجزيرة 15 يوما
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6782.84 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4290.30 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 3369.81 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق
السابق‬


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +72.27     +0.44%      16576.66 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.29        +0.40%        1848.36
ناسداك              +22.39      +0.54%        4176.59
يوروفرست           +4.63           +0.35%        1316.39
    
نيكي (السوق في عطلة اليوم الأربعاء والاغلاق السابق كان)
                +75.22      +0.46%     16254.16
    
    النفط (مستويات الاغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.87    -0.88%   98.42 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.31    -0.28%   110.90
    
    العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3744-1.3748   دولار
    * الدولار/الين           105.72-105.29   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6547-1.6553   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1205.29-1206.51 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 