الأربعاء أول يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * المرصد السوري لحقوق الانسان: عدد قتلى الصراع في سوريا تجاوز 130 الفا * مصادر: مقتل 15 في تفجيرات في بغداد واستمرار الاشتباكات في الانبار * عباس يتعهد بالصمود امام اي ضغوط للقبول بحل مرحلي مع اسرائيل * تفجير انتحاري يستهدف مجمعا للشرطة في جنوب اليمن واحباط تفجير اخر * ظهور ست حالات اصابة جديدة بفيروس متلازمة الشرق الاوسط التنفسية بالسعودية والامارات * وزير: تركيا تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" * مصادر: اعتقال زعيم جماعة مرتبطة بالقاعدة في لبنان أهم الأنباء العالمية * ايران تقول ان الاتفاق النووي سينفذ اواخر يناير * متحدث حكومي: ارتفاع عدد القتلى في هجمات بالكونجو إلى مئة * الشرطة الروسية تعتقل عشرات بعد تفجيرين انتحاريين * جنوب السودان والمتمردون يشاركون في محادثات إثيوبيا * وزير: وفدا محادثات جنوب السودان يصلان اثيوبيا غدا لا اليوم * ناسداك تقول ستشتري 5% في بورصة اسطنبول * برنت ينهي 2013 دون تغير يذكر وصعود الخام الأمريكي 7% * بورصة وول ستريت تسجل أفضل اداء سنوي في اكثر من 15 عاما * رئيسة وزراء تايلاند تسعى للمصالحة رغم تهديد المعارضة بمزيد من الاحتجاجات السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 8535.60 نقطة في الإغلاق السابق مصر * جهاز الاتصالات بمصر يوافق على نظام الرخصة الموحدة * مصادر امنية: مجهولون يفجرون خطا للغاز الطبيعي في سيناء * قوات الامن تعتقل نجل قيادي في جماعة الاخوان المسلمين بمصر * النائب العام المصري يقرر حبس صحفيين بقناة الجزيرة 15 يوما * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6782.84 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4290.30 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 3369.81 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق السابق‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +72.27 +0.44% 16576.66 نقطة ستاندرد اند بورز +7.29 +0.40% 1848.36 ناسداك +22.39 +0.54% 4176.59 يوروفرست +4.63 +0.35% 1316.39 نيكي (السوق في عطلة اليوم الأربعاء والاغلاق السابق كان) +75.22 +0.46% 16254.16 النفط (مستويات الاغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.87 -0.88% 98.42 دولار مزيج برنت (برميل) -0.31 -0.28% 110.90 العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3744-1.3748 دولار * الدولار/الين 105.72-105.29 ين * الاسترليني/الدولار 1.6547-1.6553 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1205.29-1206.51 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)