الخميس 2 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * رئيس جنوب السودان يعلن حالة الطواريء في ولايتين بينما تستعد حكومته لمحادثات سلام مع المتمردين * متشددون اسلاميون يقتحمون عددا من مراكز الشرطة في بضع مدن بمحافظة الانبار العراقية ويطلقون سراح سجناء * مقتل متشددين من القاعدة في غارة جوية بجنوب اليمن * مقتل السفير الفلسطيني في براج في انفجار بمقر اقامته * صادرات النفط العراقي 2.341 مليون ب/ي في ديسمبر أهم الأنباء العالمية * محاكمة مشرف بتهمة الخيانة في باكستان * رئيس بلدية بور: المتمردون سيطروا على بور في جنوب السودان * الاف يشاركون في مظاهرات داعية للديمقراطية في هونج كونج * امريكا تعترض على اعتزام افغانستان الإفراج عن 88 سجينا * عودة رئيسة وزراء تايلاند إلى العاصمة * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه طهر الحزب الحاكم من "القذارة" * بوتين يزور مصابي تفجيري فولجوجراد السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 8605.34 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مقتل شخصين واصابة اربعة في اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة الاسكندرية * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6782.84 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4290.30 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 3369.81 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق السابق‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +72.27 +0.44% 16576.66 نقطة ستاندرد اند بورز +7.29 +0.40% 1848.36 ناسداك +22.39 +0.54% 4176.59 يوروفرست +4.63 +0.35% 1316.39 نيكي (السوق مغلقة اليوم الخميس في عطلة والاغلاق السابق كان) +75.22 +0.46% 16254.16 النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.34 +35 98.76 دولار مزيج برنت (برميل) +0.31 +0.28% 111.11 العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3751-1.3754 دولار * الدولار/الين 105.27-105.31 ين * الاسترليني/الدولار 1.6583-1.6587 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1222.50-1222.70 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)