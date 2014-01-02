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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 2, 2014 4:40am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 2 يناير كانون الثاني
    
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * رئيس جنوب السودان يعلن حالة الطواريء في ولايتين بينما
تستعد حكومته لمحادثات سلام مع المتمردين
    * متشددون اسلاميون يقتحمون عددا من مراكز الشرطة في بضع مدن
بمحافظة الانبار العراقية ويطلقون سراح سجناء
    * مقتل متشددين من القاعدة في غارة جوية بجنوب اليمن
    * مقتل السفير الفلسطيني في براج في انفجار بمقر اقامته
    * صادرات النفط العراقي 2.341 مليون ب/ي في ديسمبر


    أهم الأنباء العالمية
    * محاكمة مشرف بتهمة الخيانة في باكستان
    * رئيس بلدية بور: المتمردون سيطروا على بور في جنوب السودان
    * الاف يشاركون في مظاهرات داعية للديمقراطية في هونج كونج
    * امريكا تعترض على اعتزام افغانستان الإفراج عن 88 سجينا
    * عودة رئيسة وزراء تايلاند إلى العاصمة
    * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه طهر الحزب الحاكم من "القذارة"
    * بوتين يزور مصابي تفجيري فولجوجراد

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.82% إلى 8605.34 نقطة في الإغلاق
السابق


    مصر
    * مقتل شخصين واصابة اربعة في اشتباكات بين قوات الامن
ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة الاسكندرية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6782.84 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4290.30 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.14% إلى 3369.81 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق
السابق‬


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +72.27     +0.44%      16576.66 نقطة
ستاندرد اند بورز    +7.29        +0.40%        1848.36
ناسداك              +22.39      +0.54%        4176.59
يوروفرست           +4.63           +0.35%        1316.39
    
نيكي (السوق مغلقة اليوم الخميس في عطلة والاغلاق السابق كان)
                +75.22      +0.46%     16254.16
    
    النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.34    +35      98.76 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.31    +0.28%   111.11
    
    العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3751-1.3754   دولار
    * الدولار/الين           105.27-105.31   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6583-1.6587   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1222.50-1222.70 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 