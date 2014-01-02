الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي ويستقر في السوق السوداء

القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري اليوم الخميس مواصلا سلسلة خسائره في عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري لكنه استقر دون تغير في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9478 جنيه للدولار لينزل عن 6.9386 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.30 جنيه دون تغير عن سعره يوم الاثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وفي الشهر الماضي تراجع السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وفي الشهر الماضي قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد بمقدار 100 ألف دولار إضافية في يناير كانون الثاني.