الأحد 5 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * كيري يرى تقدما نحو اتفاق إطاري بين إسرائيل والفلسطينيين * مقاتلو المعارضة السورية يشنون هجوما عنيفا على مسلحي القاعدة * المجلس الوطني السوري يعلن مقاطعة مؤتمر جنيف للسلام * الجيش العراقي يقصف الفلوجة في محاولة لطرد القاعدة ورجال عشائر * مصر تستدعي السفير القطري بعد انتقادات لتعامل الأمن مع محتجين * جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم جنوب بيروت * طرفا الصراع في جنوب السودان يستعدان لمحادثات سلام اليوم * ليبيا تحذر من شراء النفط من موانيء خارج سيطرتها في الشرق * أهم الأنباء العالمية * الناخبون يصوتون في الانتخابات البرلمانية ببنجلادش وسط مقاطعة من المعارضة * طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قافلة حلف الأطلسي في كابول * دول افريقية تجلي مواطنيها من افريقيا الوسطى مع تصاعد العنف * كاسحة ثلوج امريكية تساعد سفينتين روسية وصينية عالقتين في القارة القطبية الجنوبية السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 8618.12 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 6811.30 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.61% إلى 4359.20 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 3.04% إلى 3472.29 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 7549.52 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +42.06 +0.26% 16221.14 نقطة ستاندرد اند بورز +8.71 +0.48% 1818.31 ناسداك +46.61 +1.15% 4104.74 يوروفرست +5.74 +0.45% 1287.61 نيكي +112.37 +0.69% 16291.31 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.28 +0.28% 99.32 دولار مزيج برنت (برميل) +1.48 +1.34% 111.77 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3672-1.3676 دولار * الدولار/الين 104.05-104.08 ين * الاسترليني/الدولار 1.6333-1.6338 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1202.70-1203.50 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)