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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 7, 2014 4:23am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 7 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اسرائيل تواصل خططا لبناء منازل للمستوطنين مع مغادرة كيري
    * أمريكا تسرع مبيعات السلاح للعراق لمساعدته في محاربة
القاعدة
    * إسلاميون سوريون يقاتلون حلفاء للقاعدة في الرقة
    * إيران ترفض تلميحات أمريكية إلى قيامها بدور في محادثات
سوريا
    * مصر تستدعي رئيس بعثة المصالح الإيرانية للاحتجاج على
تصريحات لبلاده
    * الكويت تعين وزيرين جديدين للنفط والمالية
    * مصدر: سوريا تعاقدت على استيراد 2.4 مليون طن من القمح في
2013
    * حماس تسمح لمئات من أعضاء فتح بالعودة إلى قطاع غزة


    أهم الأنباء العالمية
    * الصين تدعو لوقف اطلاق النار في جنوب السودان ومحادثات
السلام تتعثر
    * السجن عشرة اعوام لأمريكية تعرف باسم جهاد جين في مؤامرة
للقتل

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8611.81 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.76% إلى 6801.33 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * فلاي دبي تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 75 طائرة بوينج
737 ماكس
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.65% إلى 4456 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 1.13% إلى 3428.06 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 7607.71 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -44.89     -0.27%      16425.10 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.60        -0.25%        1826.77
ناسداك              -18.22      -0.44%        4113.68
يوروفرست           -2.91           -0.22%        1309.24
نيكي      (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)  
                -30.27      -0.19%     15878.61
    
    النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.25    +0.24%   93.68 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.48    +0.00%   107.21
    
    العملات والذهب (الساعة 0000 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3672-1.3676   دولار
    * الدولار/الين           104.33-104.38   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6393-1.6420   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1239.70-1240.10 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)
 