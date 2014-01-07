الثلاثاء 7 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * اسرائيل تواصل خططا لبناء منازل للمستوطنين مع مغادرة كيري * أمريكا تسرع مبيعات السلاح للعراق لمساعدته في محاربة القاعدة * إسلاميون سوريون يقاتلون حلفاء للقاعدة في الرقة * إيران ترفض تلميحات أمريكية إلى قيامها بدور في محادثات سوريا * مصر تستدعي رئيس بعثة المصالح الإيرانية للاحتجاج على تصريحات لبلاده * الكويت تعين وزيرين جديدين للنفط والمالية * مصدر: سوريا تعاقدت على استيراد 2.4 مليون طن من القمح في 2013 * حماس تسمح لمئات من أعضاء فتح بالعودة إلى قطاع غزة أهم الأنباء العالمية * الصين تدعو لوقف اطلاق النار في جنوب السودان ومحادثات السلام تتعثر * السجن عشرة اعوام لأمريكية تعرف باسم جهاد جين في مؤامرة للقتل السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8611.81 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة ينخفض 0.76% إلى 6801.33 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * فلاي دبي تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 75 طائرة بوينج 737 ماكس * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.65% إلى 4456 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 1.13% إلى 3428.06 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 7607.71 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -44.89 -0.27% 16425.10 نقطة ستاندرد اند بورز -4.60 -0.25% 1826.77 ناسداك -18.22 -0.44% 4113.68 يوروفرست -2.91 -0.22% 1309.24 نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) -30.27 -0.19% 15878.61 النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.25 +0.24% 93.68 دولار مزيج برنت (برميل) +0.48 +0.00% 107.21 العملات والذهب (الساعة 0000 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3672-1.3676 دولار * الدولار/الين 104.33-104.38 ين * الاسترليني/الدولار 1.6393-1.6420 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1239.70-1240.10 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)