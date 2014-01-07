مصر تسمح لعملاء البنوك بتحويل 100 ألف دولار للخارج كل عام

القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيسمح لعملاء البنوك بتحويل 100 ألف دولار أو ما يعادلها كل عام وذلك اعتبارا من بداية 2014 في خطوة تمثل تخفيفا للقيود على التحويلات الخارجية.

وقال المركزي في بيان على موقعه على الانترنت أمس الاثنين إنه "لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام."

وأوضح البيان ان القرار الجديد سيسري "بذات الشروط والاستثناءات السابقة اعتبارا من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية."

وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن القرار الجديد يسمح للعميل بتحويل 100 ألف دولار سنويا مقارنة مع السماح بتحويل نفس المبلغ مرة واحدة فقط مدى الحياة وهو ما كان معمولا به منذ فبراير شباط 2011 .

وكانت مصر قد وضعت حدا أقصى للتحويلات إلى الخارج بواقع 100 ألف دولار للفرد في اطار تشديد قيود تحويلات العملة الصعبة منذ سقوط حسني مبارك في 2011 .

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية من حوالي 36 مليار دولار إلى أقل من النصف في أعقاب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 .

وأعلن البنك المركزي أمس أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول من 17.76 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.