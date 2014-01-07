مقدمة 1-مصر تخفف القيود على تحويلات النقد الأجنبي

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القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - خفف البنك المركزي المصري القيود على تحويلات العملة الصعبة للخارج بعد نحو ثلاث سنوات من تشديد القيود لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية.

وقال المركزي إنه سيسمح لعملاء البنوك بتحويل 100 ألف دولار أو ما يعادلها كل عام وذلك اعتبارا من بداية 2014 .

واضاف في بيان على موقعه على الانترنت أمس الاثنين إنه "لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء فقد تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام."

وأوضح البيان ان القرار الجديد سيسري "بذات الشروط والاستثناءات السابقة اعتبارا من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية."

وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن القرار الجديد يسمح للعميل بتحويل 100 ألف دولار سنويا مقارنة مع السماح بتحويل نفس المبلغ مرة واحدة فقط مدى الحياة وهو ما كان معمولا به منذ فبراير شباط 2011 .

وقال انتوني سايموند المحلل في شركة أبردين لإدارة الأصول "أعتقد ان هذه الخطوة تظهر أن البنك المركزي لديه ثقة أكبر في وضع الموازين الخارجية والسحب من الاحتياطيات."

وكانت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قد انخفضت من حوالي 36 مليار دولار إلى 13.424 مليار دولار في مارس اذار من العام الماضي وهو ما يقل عن 15 مليار دولار تحتاجها البلاد لتغطية واردات ثلاثة شهور.