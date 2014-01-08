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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 8, 2014 4:14am GMT
 
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الأربعاء 8 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * تصاعد المواجهة بين ليبيا ومحتجين يغلقون مرافئ النفط بالشرق
    * حركة برقة الليبية تستعين بضابط مخابرات إسرائيلي سابق لبيع
النفط
    * مسؤول: حقل الشرارة الليبي يضخ 277 ألف ب/ي واستئناف تشغيل
خط أنابيب
    * كونسورتيوم هيونداي للهندسة يبني مصفاة عراقية بقيمة 6.04
مليار دولار
    * مقتل عقيد بالجيش اليمني برصاص مسلحين في عدن
    * العراق ينشر دبابات ومدافع استعدادا لمهاجمة الفلوجة
    * المرصد السوري: مقاتلو المعارضة السورية قتلوا 34 مقاتلا
أجنبيا
    * زعيم جبهة النصرة في سوريا يدعو إلى هدنة بين فصائل المعارضة
    * اسرائيل ترى مدى زمني ابعد من مهلة التسعة اشهر للسلام مع
الفلسطينيين
    * الأردن يرفض جميع العروض في مناقصة لشراء 100 ألف طن من
القمح


    أهم الأنباء العالمية
    * جنوب السودان يرفض طلب إطلاق سراح المتمردين لإنهاء القتال
    * السودان يتراجع عن بيان بخصوص نشر قوة مشتركة في جنوب
السودان
    * مقتل ستة باكستانيين بسبب زيارة لضريح صوفي
    * لوكسمبورج تقترب من إصدار أول صكوك إسلامية
    * العجز التجاري الأمريكي يسجل أدنى مستوى في 4 سنوات
    * النحاس يرتفع بدعم بيانات إيجابية من أمريكا وألمانيا
    * حصري-مصادر: سبايس جيت تشتري 42 طائرة بوينج بقيمة 4.4 مليار
دولار
    * انتاج النفط الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 43 عاما في 2015
    * إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي
على النفط
    * مسؤولة كبيرة بمجلس الشيوخ الأمريكي تدعو لمراجعة حظر تصدير
النفط
    * عاصفة قطبية باردة تتحرك نحو الشرق الامريكي
    * اتهام الأميرة كريستينا ابنة ملك اسبانيا بالتهرب الضريبي

    
    السعودية
    * نمو طفيف لأرباح اكسترا السعودية في الربع/4
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8608.79 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مصادر: القاء قنبلة واطلاق نار على سيارة للشرطة المصرية في
القاهرة
    * مصر تخفف القيود على تحويلات النقد الأجنبي
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.76% إلى 6801.33 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * الرئيس التنفيذي: مكتب الائتمان الإماراتي يستهل نشاطه في
الربع/1 
    * بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.80 ريال للسهم عن النصف/2 
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 1.38% إلى 4394.57 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 1.47% إلى 3377.67 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.67% إلى 7658.94 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +105.84     +0.64%      16530.94 نقطة
ستاندرد اند بورز    +11.11        +0.61%        1837.88
ناسداك              +39.501      +0.96%        4153.182
يوروفرست           +10.5           +0.8%        1319.74
نيكي      (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)  
                +183.08      +1.16%     15997.45
    
    النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.21    +0.22%   93.88 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.13    +0.12%   107.48
    
    العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3622-1.3625   دولار
    * الدولار/الين           104.86-104.91   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6397-1.6399   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1226.21-1227.38 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)
 