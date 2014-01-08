الأربعاء 8 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * تصاعد المواجهة بين ليبيا ومحتجين يغلقون مرافئ النفط بالشرق * حركة برقة الليبية تستعين بضابط مخابرات إسرائيلي سابق لبيع النفط * مسؤول: حقل الشرارة الليبي يضخ 277 ألف ب/ي واستئناف تشغيل خط أنابيب * كونسورتيوم هيونداي للهندسة يبني مصفاة عراقية بقيمة 6.04 مليار دولار * مقتل عقيد بالجيش اليمني برصاص مسلحين في عدن * العراق ينشر دبابات ومدافع استعدادا لمهاجمة الفلوجة * المرصد السوري: مقاتلو المعارضة السورية قتلوا 34 مقاتلا أجنبيا * زعيم جبهة النصرة في سوريا يدعو إلى هدنة بين فصائل المعارضة * اسرائيل ترى مدى زمني ابعد من مهلة التسعة اشهر للسلام مع الفلسطينيين * الأردن يرفض جميع العروض في مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح أهم الأنباء العالمية * جنوب السودان يرفض طلب إطلاق سراح المتمردين لإنهاء القتال * السودان يتراجع عن بيان بخصوص نشر قوة مشتركة في جنوب السودان * مقتل ستة باكستانيين بسبب زيارة لضريح صوفي * لوكسمبورج تقترب من إصدار أول صكوك إسلامية * العجز التجاري الأمريكي يسجل أدنى مستوى في 4 سنوات * النحاس يرتفع بدعم بيانات إيجابية من أمريكا وألمانيا * حصري-مصادر: سبايس جيت تشتري 42 طائرة بوينج بقيمة 4.4 مليار دولار * انتاج النفط الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 43 عاما في 2015 * إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط * مسؤولة كبيرة بمجلس الشيوخ الأمريكي تدعو لمراجعة حظر تصدير النفط * عاصفة قطبية باردة تتحرك نحو الشرق الامريكي * اتهام الأميرة كريستينا ابنة ملك اسبانيا بالتهرب الضريبي السعودية * نمو طفيف لأرباح اكسترا السعودية في الربع/4 * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8608.79 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصادر: القاء قنبلة واطلاق نار على سيارة للشرطة المصرية في القاهرة * مصر تخفف القيود على تحويلات النقد الأجنبي * مؤشر البورصة ينخفض 0.76% إلى 6801.33 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الرئيس التنفيذي: مكتب الائتمان الإماراتي يستهل نشاطه في الربع/1 * بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.80 ريال للسهم عن النصف/2 * مؤشر أبوظبي ينخفض 1.38% إلى 4394.57 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 1.47% إلى 3377.67 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.67% إلى 7658.94 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +105.84 +0.64% 16530.94 نقطة ستاندرد اند بورز +11.11 +0.61% 1837.88 ناسداك +39.501 +0.96% 4153.182 يوروفرست +10.5 +0.8% 1319.74 نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) +183.08 +1.16% 15997.45 النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.21 +0.22% 93.88 دولار مزيج برنت (برميل) +0.13 +0.12% 107.48 العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3622-1.3625 دولار * الدولار/الين 104.86-104.91 ين * الاسترليني/الدولار 1.6397-1.6399 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1226.21-1227.38 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)