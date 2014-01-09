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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 9, 2014 6:56am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 9 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * جماعة مرتبطة بالقاعدة تتوعد بسحق فصائل المعارضة السورية 
    * المالكي يتعهد باستئصال القاعدة ويقول انه واثق من النصر مع
استعداد جيشه لشن هجوم كبير على المسلحين في الفلوجة
    * متمردو جنوب السودان يرفضون اقتراحا للحكومة لنقل مقر
المحادثات من اديس ابابا إلى جوبا 
    * البيت الابيض: بايدن والمالكي يبحثان المعركة في الانبار
    * حماس تطلق سراح محتجزين من فتح وتحثها على الرد بالمثل
    * رئيس وزراء ليبيا يقول انه سيجري تعديلا وزاريا مع تصاعد
الاضطرابات
    * وزير: ليبيا ستقاضي الشركات التي تحاول شراء النفط من موانيء
تحت سيطرة محتجين 
    * صندوق هولندي للمعاشات يصفي استثماراته في بنوك اسرائيلية
بسبب المستوطنات    


    أهم الأنباء العالمية
    * اوباما يدعو ميركل لزيارة واشنطن هذا العام
    * تقرير: تضاعف عدد المسيحيين الذين قتلوا بسبب دينهم في 2013 
    * صناع السياسة بالمركزي الامريكي يفضلون الحذر في تقليص سياسة
التيسير الكمي
    * مخزونات النفط الامريكية تهبط لسادس اسبوع على التوالي 
    * الصين تعتزم منع التدخين في الاماكن العامة بحلول نهاية
العام

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 8653 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * تأجيل محاكمة مرسي بعد تعذر نقله الي المحكمة لسوء الاحوال
الجوية 
    * مصر تقول انها ستطرح للبيع اذون خزانة مقومة بالدولار   
    * مؤشر البورصة يصعد 1.30% إلى 6887 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 4396 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يقفز 2.0% إلى 3444 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.02% إلى 7658 نقطة في الإغلاق السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -68.20     -0.41%      16462.74 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.39        -0.02%        1837.49
ناسداك              +12.43     +0.30%        4165.61
يوروفرست           +1.45           +0.11%        1321.19
نيكي      (إغلاق اليوم الخميس)  
                -241.12      -1.50%     15880.33
    
    النفط (الساعة 0650 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.29    +0.31%   92.62 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.37    +0.35%   107.52
    
    العملات والذهب (الساعة    جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3595-1.3593   دولار
    * الدولار/الين           104.93-104.88   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6462-1.6458   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1227.38-1226.61 دولار


 (إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)
 