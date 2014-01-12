الأحد 12 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * عباس يجدد رفضه لاي اتفاق مع اسرائيل لا تكون فيه القدس عاصمة لدولة فلسطين * السيسي يقول إنه يحتاج إلى "طلب من الشعب وتفويض من الجيش" للترشح للرئاسة * مبعوثون في جنوب السودان لبحث وقف إطلاق النار مع زعيم المتمردين * المرصد: اشتباكات بين مسلحين معارضين في شمال سوريا والجثث تتراكم في مستشفى * صمود هدنة بين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن * صالحي: المشروع النووي المطروح على البرلمان الإيراني سيكون له عواقب * مشاجرة داخل البرلمان التركي أثناء مناقشة مشروع قانون لإصلاح القضاء * مسيرة للأكراد في باريس تطالب بتسريع التحقيق في مقتل ناشطات كرديات * وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون عن 85 عاما أهم الأنباء العالمية * توتر في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى مع وصول رئيسها السابق الي المنفى * أنصار زعيمة المعارضة في بنجلادش يقولون ان السلطات سمحت لها بمغادرة منزلها * القبض على 5 متشددين في جنوب روسيا * سول تدفع 867 مليون دولار ضمن تكاليف الوجود العسكري الامريكي في2014 * اندونيسيا تحظر تصدير المعادن الخام ولكنها قد تسمح بصادرات فريبورت * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 8677.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.27% إلى 6975.04 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.5% إلى 4417.79 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.77% إلى 3504.66 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 7668.82 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.71 -0.05% 16437.05 نقطة ستاندرد اند بورز +4.24 +0.23% 1842.37 ناسداك +18.47 +0.44% 4174.66 يوروفرست +5.77 +0.44% 1321.16 نيكي +31.73 +0.20% 15912.06 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06 +1.16% 92.72 دولار مزيج برنت (برميل) +0.86 +0.81% 107.25 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3667-1.3672 دولار * الدولار/الين 104.12-104.18 ين * الاسترليني/الدولار 1.6480-1.6485 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1248.13-1249.26 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)