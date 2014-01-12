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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 12, 2014 4:13am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 12 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * عباس يجدد رفضه لاي اتفاق مع اسرائيل لا تكون فيه القدس
عاصمة لدولة فلسطين 
    * السيسي يقول إنه يحتاج إلى "طلب من الشعب وتفويض من الجيش"
للترشح للرئاسة
    * مبعوثون في جنوب السودان لبحث وقف إطلاق النار مع زعيم
المتمردين
    * المرصد: اشتباكات بين مسلحين معارضين في شمال سوريا والجثث
تتراكم في مستشفى
    * صمود هدنة بين الحوثيين والسلفيين في شمال اليمن
    * صالحي: المشروع النووي المطروح على البرلمان الإيراني سيكون
له عواقب
    * مشاجرة داخل البرلمان التركي أثناء مناقشة مشروع قانون
لإصلاح القضاء
    * مسيرة للأكراد في باريس تطالب بتسريع التحقيق في مقتل ناشطات
كرديات
    * وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون عن 85 عاما

    أهم الأنباء العالمية
    * توتر في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى مع وصول رئيسها السابق
الي المنفى
    * أنصار زعيمة المعارضة في بنجلادش يقولون ان السلطات سمحت لها
بمغادرة منزلها
    * القبض على 5 متشددين في جنوب روسيا
    * سول تدفع 867 مليون دولار ضمن تكاليف الوجود العسكري
الامريكي في2014
    * اندونيسيا تحظر تصدير المعادن الخام ولكنها قد تسمح بصادرات
فريبورت
    * 

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 8677.87 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.27% إلى 6975.04 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.5% إلى 4417.79 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.77% إلى 3504.66 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 7668.82 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.71      -0.05%      16437.05 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.24        +0.23%        1842.37
ناسداك              +18.47      +0.44%        4174.66
يوروفرست           +5.77           +0.44%        1321.16
نيكي            +31.73      +0.20%     15912.06
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06    +1.16%   92.72 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.86    +0.81%   107.25
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3667-1.3672   دولار
    * الدولار/الين           104.12-104.18   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6480-1.6485   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1248.13-1249.26 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 