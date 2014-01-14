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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 14, 2014 3:02am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 14 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وكالة: نجاة دبلوماسيين المانيين من هجوم بالرصاص في
السعودية
    * مقتل 25 على الأقل في انفجار سيارات ملغومة في بغداد
    * سلفيون: القتال في شمال اليمن قتل 210 على الاقل
    * كيري ولافروف ناقشا وقف اطلاق النار في مناطق محددة في سوريا
    * بريطانيا ستساعد أمريكا في تدمير الاسلحة الكيماوية السورية 
    * اسرائيل تعزز الامن من اجل جنازة شارون قرب حدود غزة
    * بي.بي.سي: حاكم دبي يدعو لتخفيف العقوبات على ايران
    * جنوب السودان يطلب دعما فنيا من السودان في حقول النفط
    * الأكراد واثقون من التوصل إلى حل وسط مع بغداد بشأن تصدير
النفط

    أهم الأنباء العالمية

    * اوباما :الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على ايران
    * اشتون تعتزم زيارة إيران "في الأسابيع المقبلة"
    * استئناف المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران في
فبراير
    * الاتحاد الاوروبي يبدأ تخفيف عقوبات ايران 20 يناير
    * كيري يجري محادثات في الفاتيكان تركز على الشرق الاوسط 
    * ايرباص تسجل مستوى قياسيا للطلبيات في 2013 وتدرس زيادة
الإنتاج
    * شعبية رئيس وزراء اليابان ابي ترتفع الى أكثر من 60 بالمئة
    * حشود محتجين تسيطر على أجزاء من بانكوك دون مقاومة في اجواء
احتفالية
    * منظمة: ارتفاع عدد الوفيات من سلالة جديدة من انفلونزا
الطيور في الصين
    * النيكل يقفز بعد حظر اندونيسيا تصدير المعادن الخام
    * توتال تبرم صفقة تسرع وتيرة استكشاف الغاز الصخري في
بريطانيا

    
    السعودية
    * وكالة: نجاة دبلوماسيين المانيين من هجوم بالرصاص في
السعودية
    * انخفاض طفيف في التضخم السعودي إلى 3% على أساس سنوي في
ديسمبر
    * صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يهبط 66% في الربع/4
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8711.87 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بي.بي.سي: حاكم دبي يقول انه من الافضل ان يبقى السيسي في
الجيش
    * حاكم دبي:السيسي يمكنه الترشح لرئاسة مصر كمدني
    * مصادر أمنية: مسلحون يقتلون سبعة إسلاميين متشددين بسيناء
المصرية
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.03% إلى 7116.81 نقطة في الإغلاق
السابق


    الإمارات
    * وزير: اهتمام قوي بحقول الامارات الكبيرة وفق شروط معدلة
    * الاتحاد للطيران لن تتعجل أخذ قرار بشأن اليطاليا
    * الأحواض الجافة العالمية بدبي تفوز بصفقة لبناء منصة في بحر
الشمال
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.9% إلى 4457.51 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.29% إلى 3549.90 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤسسة البترول الكويتية تتوقع انخفاض أسعار الخام بحلول
منتصف 2014
    * فيوليا الفرنسية تفوز بعقد لبناء محطة تحلية في الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 7628.59 نقطة في الإغلاق
السابق


    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -177.57    -1.08%      16259.48 نقطة
ستاندرد اند بورز    -23.25        -01.26%    1819.12
ناسداك              -61.36      -1.47%        4113.304
يوروفرست           +3.26           +0.3%        1324.42

نيكي           (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء)
                -326.17      -2.05%     15585.89
    
    النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.12    +0.13%   91.93 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.08    -0.07%   106.67
    
    العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3662-1.3664   دولار
    * الدولار/الين           103.45-103.47   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6396-1.6398   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1251.50-1251.75 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 