الأربعاء 15 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 24 في انفجارين ببغداد وهجوم كبير لمسلحين قرب الفلوجة * امريكا تندد بقرار ايران وضع زهور على قبر قائد سابق بحزب الله * اردوغان: تحقيق الفساد في تركيا "بقعة سوداء" في تاريخ الديمقراطية * وكالة: بوتفليقة في مستشفى في باريس لاجراء فحوص طبية مقررة * مسؤولون: عشرات الفارين من القتال في جنوب السودان يغرقون في النيل * مسؤول: العراق يرجيء عطاء دوليا لحقل الناصرية للمرة الثانية * زيدان: الحكومة الليبية تعطي فرصة للوسطاء لحل أزمة مرافئ النفط * قطر تخطط لبناء برج جديد بجوار ناطحة السحاب شارد في لندن أهم الأنباء العالمية * صحيفة: وزير دفاع اسرائيل يقول ان كيري يتصرف كالمخلص المنتظر * امريكا تصف تصريحات وزير دفاع اسرائيل بانها "عدائية" * وكالة الطاقة الذرية: ايران طلبت تأجيل المحادثات الى فبراير * شهود : متشددون مشتبه بهم يقتلون 29 شخصا في تفجير بنيجيريا * النحاس يتراجع بسبب صعود الدولار ومخاوف حول النمو في الصين * انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الايراني 29.7% في ديسمبر * الخطوط اليابانية توقف طائرة بوينج 787 بسبب مشكلة محتملة في البطارية * ارتفاع كبير لمؤشر الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة السعودية * مصادر: إمدادات النفط السعودي إلى الصين لن تتغير في 2014 * السعودية تستعد لتصدير أول شحنة من الديزل إلى أوروبا من مصفاة الجبيل * مؤشر البورصة ينخفض 0.18% إلى 8696.4 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المصريون يصوتون على الدستور والانظار تتركز على قائد الجيش السيسي * الأمين العام للامم المتحدة يتابع الاستفتاء في مصر عن كثب * مشروع قانون للكونجرس الأمريكي يعيد المساعدات لمصر بشروط * بورصة مصر ترتفع لأعلى مستوى منذ مايو 2010 مع بدء الاستفتاء على الدستور * مؤشر البورصة يرتفع 1.1% إلى 7196.04 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الإمارات تسعى لزيادة توظيف المواطنين بالقطاع الخاص إلى 10 أمثاله * أبوظبي تسمح للأجانب بتملك عقارات في مناطق استثمارية * مصادر: مجموعة الجابر تعين مديرا ماليا مع سعيها لإكمال إعادة الهيكلة * بتروليا النرويجية قد تشارك في مشروع منصة حفر تنفذه دبي * ارابتك في دبي تفوز بعقد قيمته 705 ملايين دولار في أبوظبي * مؤشر أبوظبي يهبط 0.3% إلى 4442 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.5% إلى 3568 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وزير المالية الكويتي الجديد: سنمضي قدما في مراجعة الدعم * منظمات غير حكومية تتعهد في الكويت بدفع 400 مليون دولار لإغاثة الشعب السوري * مؤشر البورصة ينخفض 0.06% إلى 7623 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +115.47 +0.71% 16373.41 نقطة ستاندرد اند بورز +19.55 +1.07% 1838.75 ناسداك +79.712 +1.69% 4183.016 يوروفرست +1.95 +0.15% 1326.37 نيكي (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء) +273.16 +1.77% 15695.66 النفط (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.03 +0.03% 92.62 دولار مزيج برنت (برميل) -0.06 -0.06% 106.33 العملات والذهب (الساعة 0501 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3637-1.3639 دولار * الدولار/الين 104.39-104.42 ين * الاسترليني/الدولار 1.6420-1.6423 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1241.15-1241.60 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)