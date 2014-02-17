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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 17, 2014 4:26am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 17 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر أمنية: مقتل 3 سائحين كوريين في انفجار بحافلة في
سيناء
    * حزب الله يقول انه سينسحب من سوريا اذا توقف العرب عن التدخل
هناك
    * عباس: لن نغرق اسرائيل باللاجئين الفلسطينيين
    * متشددون يقتلون اربعة اشخاص في هجوم على الحدود التونسية
    * مقتدى الصدر يقول إنه سيعتزل العمل السياسي
    * ليبيا: تراجع إنتاج النفط إلى 390 ألف ب/ي بسبب احتجاجات

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مسلحون يشتبه بأنهم إسلاميون يقتلون 90 في غارة على قرية
نيجيرية
    * رئيس فنزويلا يقول انه امر بطرد ثلاثة مسؤولين قنصليين
امريكيين
    * زعيم للمعارضة بفنزويلا يتعهد بتنظيم مسيرة يوم الثلاثاء رغم
اوامر باعتقاله
    * رئيس كولومبيا يأمر باجراء تحقيق في اتهامات بتلقي ضباط في
الجيش عمولات
    * الصين تقول ان متطرفين دينيين يقفون وراء اضطرابات شينجيانغ
    * منقذون بجنوب افريقيا يحاولون الوصول لأكثر من 200 محاصرين
في منجم
    * إقرار قانون الصكوك في لوكسمبوج قد يستغرق 2-5 أشهر

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 8970.44 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * شركة تبدأ مشروعا عقاريا في القاهرة الجديدة بمشاركة سعودية
    * الإسلامي للتنمية يقدم قرضا لمشروع محطة كهرباء في دمياط
    * القلعة تعزز حصصها في شركات تابعة بقيمة 3.7 مليار جنيه
    * ارتفاع خسائر موبينيل 98% في 2013
    * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 7576.65 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مصدران: دو تتفق على شروط قرض قيمته 720 مليون دولار
    * رئيس بورصة أبوظبي يقترح توحيد المكاتب الخلفية مع سوق دبي
    * ديار تسمح للأجانب بتملك 25% بالمئة من الأسهم
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.67% إلى 4891.74 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.2% إلى 4188.98 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * عصام الصقر رئيسا تنفيذيا لمجموعة بنك الكويت الوطني
    * زين البحرين تقترب أكثر من طرح عام أولي
    * مؤشر البورصة يهبط 0.13% إلى 7832.39 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +6.91        +0.52%        1332.30
    
نيكي (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
                +104.60      +0.73%     14417.63
    
    النفط (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.25    +0.25%   100.55 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.14    -0.13%   108.94
    
    العملات والذهب (الساعة 0419 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3711-1.3712   دولار
    * الدولار/الين           101.65-101.69   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6787-1.6788   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1325.41-1326.18 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 