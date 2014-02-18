الثلاثاء 18 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * كيري يلتقي بالرئيس الفلسطيني عباس في باريس يوم الاربعاء * البرلمان الليبي يوافق على اجراء انتخابات "في اسرع وقت" وسط غضب شعبي * تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا بعد فشل المحادثات السورية * مقتل 24 على الاقل في هجمات بالقنابل في بغداد * الأكراد يكثفون محادثاتهم مع بغداد بشأن النفط والميزانية أهم الأنباء العالمية * إيران تقول إن روسيا قد تبني لها مفاعلا نوويا مقابل حصولها على نفط * إيران قد ترسل قوات إلى باكستان لتحرير جنود حرس حدود مخطوفين * انهيار محادثات السلام بين باكستان وطالبان بعد مقتل قوات أمن * الرئيس الإيطالي يطلب من رينزي تشكيل حكومة * فنزويلا تطرد ثلاثة دبلوماسيين امريكيين تتهمهم بالتحريض على احتجاجات * الصين قلقة من امتلاك اليابان بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في الاسلحة * محكمة كورية جنوبية تعاقب نائبا معارضا على تمرده * مساعد الطيار يخطف طائرة اثيوبية ويستسلم لشرطة سويسرا * مصادر: عائلة بيجو توافق على خطة التحالف مع دونغ فنغ الصينية * شركات النفط العالمية تتجه لخفض الإنفاق على التنقيب * تركيا تصدر صكوكا مقومة بالليرة في 19 فبراير السعودية * ساكو تختار الوحدة السعودية لاتش.اس.بي.سي مستشارا لطرح أولي * مؤشر البورصة ينخفض 0.34% إلى 8939.88 نقطة في الإغلاق السابق مصر * جماعة انصار بيت المقدس تعلن المسؤولية عن تفجير الحافلة السياحية في طابا وتقول انه كان هجوما انتحاريا * الجيش المصري: مقتل 5 "تكفيريين" في مداهمات أمنية في سيناء * إعمار مصر تنفق 860 مليون دولار على مشروع في القاهرة * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 7577.26 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.24% إلى 4880 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.84% إلى 4224.01 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * انتقال سهل في إدارة بنك الكويت الوطني لكن التحديات تظل موجودة * مؤشر البورصة ينخفض 0.49% إلى 7793.69 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +4.76 +0.36% 1337.06 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) +321.39 +2.23% 14714.39 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.45 +0.45% 100.75 دولار مزيج برنت (برميل) -0.09 -0.08% 109.09 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3712-1.3714 دولار * الدولار/الين 102.45-102.47 ين * الاسترليني/الدولار 1.6722-1.6727 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1320.54-1321.76 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)