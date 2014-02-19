الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وظل متداولا في السوق السوداء ضمن نفس نطاقه في الفترة الأخيرة.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9512 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار مقابل 7.33-7.35 جنيه اليوم الأربعاء ضمن نطاق بين 7.30 و7.35 مازال يتحرك فيه منذ الأسبوع الماضي.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.