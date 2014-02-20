الخميس 20 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الرئيس الفلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الامريكي في باريس * مقتل أربعة في هجوم استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت. * جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن المسؤولية عن تفجيري بيروت. * وكالة: روسيا تتوقع قرارا لدخول المساعدات إلى سوريا خلال أيام. * الحكم بالإعدام على بحريني أدين بقتل شرطي. أهم الأنباء العالمية * اوباما يتخذ موقفا حذرا من هدنة بين الحكومة الاوكرانية والمحتجين ويحث على حكومة وحدة والتحرك نحو انتخابات حرة ونزيهة * المتظاهرون في أوكرانيا يستعدون لمواجهة الشرطة بعد سقوط 25 قتيلا. * رئيس أوكرانيا يهدد باستخدام القوة. * رئيس وزراء أوكرانيا: الاحتجاجات في كييف "محاولة للاستيلاء على السلطة". * الكرملين: بوتين والرئيس الأوكراني يانوكوفيتش تحدثا هاتفيا. * الاتحاد الأوروبي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا الخميس. * محتجون تايلانديون يحتشدون ضد رئيسة الوزراء بعد اشتباكات بانكوك. * اليابان تسجل عجزا تجاريا قياسيا في يناير كانون الثاني. * نشاط المصانع في الصين يواصل الانكماش في فبراير شباط. السعودية * الأهلي كابيتال تتوقع استمرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 8967.6 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مبارك ونجلاه يدفعون ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أموال عامة. * تدشين مشروع تطوير عقاري في مصر باستثمارات 100 مليار جنيه. * مصر تطرح أول مناقصة لشراء النفط الخام في عام. * الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء. * مؤشر البورصة يرتفع 1.55% إلى 7840.7 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مصادر: دبي تتفق على تمديد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار للإمارات. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.26% إلى 4883.18 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.58% إلى 4152.39 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يتراجع 0.14% إلى 7797.26 نقطة في الإغلاق السابق.‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -89.84 -0.56% 16040.56 نقطة ستاندرد اند بورز -12.01 +0.65% 1828.75 ناسداك -34.83 -0.82% 4237.954 يوروفرست +1.37 +0.10% 1338.67 نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) -323.64 -2.19% 14442.89 النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.22 -0.21% 103.09 دولار مزيج برنت (برميل) -0.59 -0.53% 109.88 العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3752-1.3754 دولار * الدولار/الين 101.92-101.97 ين * الاسترليني/الدولار 1.6672-1.6675 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.91-1312.81 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)