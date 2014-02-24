الاثنين 24 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 17 شخصا في تفجيرات وحوادث اطلاق للنار في العراق * نشطاء: مقتل تسعة في انفجار سيارة ملغومة ببلدة أطمة السورية * نشطاء يقولون ان معارضا بارزا خطف على ايدي قوات الامن السورية * مسلحون يفرجون عن طبيبة تشيكية خطفوها في اليمن * تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر بعد طلب رد هيئة المحكمة * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 9.3 مليار دولار في ديسمبر * صافي ربح بنك البركة البحريني يرتفع 23% في الربع/4 أهم الأنباء العالمية * حليف لتيموشينكو يتسلم مهام رئاسة أوكرانيا * روسيا تستدعي سفيرها لدى أوكرانيا للتشاور * أمريكا: روسيا سترتكب "خطأ جسيما" إذا أرسلت قوات الى أوكرانيا * القيادة الاوكرانية تتجه غربا وامريكا تحذر روسيا من استخدام القوة * وزير الخزانة الامريكي يحث اوكرانيا على بدء مباحثات مع صندوق النقد * طالبان تقتل 21 جنديا أفغانيا وتوقف محادثات لتبادل الأسرى * ‭الجيش الباكستاني يقصف مخابئ لمتشددين ويقتل ‬38 * ‭لقاء بين الرئيس الفنزويلي والمعارضة قد يساعد على الحد من الاحتجاجات‬ * رئيس وزراء الصين يكشف مزيدا من الاجراءات لمعالجة الفساد * مهاجمون يطلقون النار على قافلة سيارات لمرشحة للرئاسة بكولومبيا * مجموعة العشرين تطمح لتسريع النمو الاقتصادي لكن لا خطة موحدة * محافظ البنك المركزي: الصين تهدف لنمو اقتصادي 7-8% * الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة مالية "كبيرة" لأوكرانيا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 9032.42 نقطة في الإغلاق السابق مصر * متحدث: شبهة فساد في هيئة السلع تتعلق بالأرز لا القمح * مؤشر البورصة يرتفع 1.47% إلى 8008.86 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نخيل تسدد ديونا مصرفية بقيمة 2.35 مليار درهم * أكسا الفرنسية تستحوذ على حصة بشركة الهلال الأخضر للتأمين * مؤشر أبوظبي يهبط 0.88% إلى 4871.57 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.43% إلى 4122.88 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بنك برقان يعزو هبوط الأرباح إلى تجنيب مخصصات احترازية * القرين للبتروكيماويات 72.5 مليون دولار توزيعات نقدية * ارتفاع التضخم في يناير لأعلى معدل في 4 أشهر * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7728.07 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +6.91 +0.52% 1332.30 نيكي (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) -99.08 -0.67% 14766.59 النفط (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.23 +0.23% 102.43 دولار مزيج برنت (برميل) +0.19 +0.17% 110.04 العملات والذهب (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3737-1.3740 دولار * الدولار/الين 102.21-102.26 ين * الاسترليني/الدولار 1.6638-1.6642 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1320.10-1320.90 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)