الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويتراجع في السوق السوداء

القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وتراجع قليلا في السوق السوداء.

وقال متعاملون إن نبأ استقالة الحكومة - وهي خطوة تمهد الطريق أمام قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه للرئاسة - لم يكن له تأثير فوري على السوق.

وقال مهاب ملاك الاقتصادي في برايم لتداول الأوراق المالية "لا أعتقد أن هذا الخبر سيحدث تأثيرا اقتصاديا كبيرا لأنه كان متوقعا ومحسوبا بالفعل. ومن المتوقع أيضا احتفاظ الوزراء المهمين .. وزير الداخلية ومعظم وزراء الحقيبة الاقتصادية بمناصبهم."

وقال "لا أعتقد أنه يغير الكثير. من المتوقع أن تظل سياسة الحكومة الانتقالية في نفس الاتجاه."

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9509 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9511 جنيه في عطاء يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء بيع الدولار مقابل 7.35 جنيه اليوم مقارنة مع 7.33 جنيه يوم الخميس.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.