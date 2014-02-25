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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 25, 2014 4:09am GMT
 
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الثلاثاء 25 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة الببلاوي
    * امريكا تقول انها فوجئت باستقالة الحكومة المصرية
    * نشطاء: مقتل 26 شخصا في غارات جوية في وسط سوريا
    * وكالة: الجزائر تبدأ الإنتاج من محطة جديدة لمعالجة الغاز
    * ليبيا تضع قواعد إنفاق خاصة للوزارات بعد تراجع إيرادات
النفط
    * هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عضو كامل في "ايوسكو"

    أهم الأنباء العالمية
    * الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش مطلوب القبض عيه بتهمة
القتل الجماعي
    * روسيا تقول إنها تشك في شرعية السلطات الاوكرانية الحالية
    * أوكرانيا تريد مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عامين
    * مقتل قائد كبير من حركة طالبان الباكستانية في وزيرستان
    * تجدد الاحتجاجات في فنزويلا وارتفاع عدد القتلى إلى 12
    * ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الصين
إلى 69 مليار دولار
    * فرنسا تصدر قانونا يفرض غرامات على الشركات بشأن إغلاق مصانع
    * إخفاق اليابان وأمريكا في تحقيق تقدم في محادثات التجارة عبر
الهادي
    * إصلاحات بريطانية لقطاع النفط بهدف إبقاء اسكتلندا داخل
الاتحاد

    
    السعودية
    * المركزي السعودي يتوقع استمرار تراجع التضخم في الربع/1
    *  مسح حكومي يظهر نمو معدل التوظيف 3.3% في السعودية 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.37% إلى 9057.08 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مصدر: مصر تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة
والمستثمر
    * العثور على جثث سبعة مصريين مسيحيين مقتولين على شاطئ في شرق
ليبيا
    * سجن 116 من مؤيدي مرسي في مصر أدينوا بتهم منها التجمهر
وتعطيل المواصلات
    * وقف نظر قضية متهم فيها مرسي لحين الفصل في طلب رد المحكمة
    * الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويتراجع في السوق
السوداء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 8045.75 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * التضخم في الإمارات 1.5% في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ
يونيو 2011
    * مصدران: أرابتك تبحث الاستحواذ بالكامل على وحدة للخرافي
الكويتية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4883.05 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.02% إلى 4123.51 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * بورصة الكويت تعطل أعمالها 3 أيام بمناسبة الأعياد الوطنية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.46% إلى 7692.75 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +103.84     +0.64%      16207.14 نقطة
ستاندرد اند بورز    +11.36     +0.62%        1847.61
ناسداك              +29.558    +0.69%        4292.968
يوروفرست           +8.53        +0.64%        1351.65
    
نيكي (الساعة 040‭0‬ جمت اليوم الثلاثاء)
                +211.22       +1.42%     15048.90
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.35    -0.34%   102.47 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.15    -0.14%   110.49
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3734-1.3736   دولار
    * الدولار/الين           102.56-102.57   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6660-1.6664   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1332.76-1333.53 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 