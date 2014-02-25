الثلاثاء 25 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الرئيس المصري يقبل استقالة حكومة الببلاوي * امريكا تقول انها فوجئت باستقالة الحكومة المصرية * نشطاء: مقتل 26 شخصا في غارات جوية في وسط سوريا * وكالة: الجزائر تبدأ الإنتاج من محطة جديدة لمعالجة الغاز * ليبيا تضع قواعد إنفاق خاصة للوزارات بعد تراجع إيرادات النفط * هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عضو كامل في "ايوسكو" أهم الأنباء العالمية * الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش مطلوب القبض عيه بتهمة القتل الجماعي * روسيا تقول إنها تشك في شرعية السلطات الاوكرانية الحالية * أوكرانيا تريد مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عامين * مقتل قائد كبير من حركة طالبان الباكستانية في وزيرستان * تجدد الاحتجاجات في فنزويلا وارتفاع عدد القتلى إلى 12 * ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الصين إلى 69 مليار دولار * فرنسا تصدر قانونا يفرض غرامات على الشركات بشأن إغلاق مصانع * إخفاق اليابان وأمريكا في تحقيق تقدم في محادثات التجارة عبر الهادي * إصلاحات بريطانية لقطاع النفط بهدف إبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد السعودية * المركزي السعودي يتوقع استمرار تراجع التضخم في الربع/1 * مسح حكومي يظهر نمو معدل التوظيف 3.3% في السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.37% إلى 9057.08 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصدر: مصر تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر * العثور على جثث سبعة مصريين مسيحيين مقتولين على شاطئ في شرق ليبيا * سجن 116 من مؤيدي مرسي في مصر أدينوا بتهم منها التجمهر وتعطيل المواصلات * وقف نظر قضية متهم فيها مرسي لحين الفصل في طلب رد المحكمة * الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويتراجع في السوق السوداء * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 8045.75 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * التضخم في الإمارات 1.5% في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو 2011 * مصدران: أرابتك تبحث الاستحواذ بالكامل على وحدة للخرافي الكويتية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4883.05 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.02% إلى 4123.51 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بورصة الكويت تعطل أعمالها 3 أيام بمناسبة الأعياد الوطنية * مؤشر البورصة ينخفض 0.46% إلى 7692.75 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +103.84 +0.64% 16207.14 نقطة ستاندرد اند بورز +11.36 +0.62% 1847.61 ناسداك +29.558 +0.69% 4292.968 يوروفرست +8.53 +0.64% 1351.65 نيكي (الساعة 040‭0‬ جمت اليوم الثلاثاء) +211.22 +1.42% 15048.90 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.35 -0.34% 102.47 دولار مزيج برنت (برميل) -0.15 -0.14% 110.49 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3734-1.3736 دولار * الدولار/الين 102.56-102.57 ين * الاسترليني/الدولار 1.6660-1.6664 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1332.76-1333.53 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)