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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 26, 2014 4:26am GMT
 
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الأربعاء 26 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير الإسكان المصري يقول إنه تم تكليفه بتشكيل حكومة.
    * نادي الاسير: إسرائيل تعتقل أربعة محامين من نابلس.
    * أحزاب المعارضة الجزائرية تدعو لمقاطعة انتخابات الرئاسة.
    * مسؤول: تفجير خط نفط مأرب اليمني مجددا.
    * ميركل: إيران ليست تهديدا لإسرائيل وحسب.
    * الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق
مظاهرة.
    * مكتب رئيس الوزراء التركي يقول إن تسجيلات اردوغان مزيفة.
    * رئيس وزراء تركيا: التسجيلات الهاتفية "هجوم خسيس".

    أهم الأنباء العالمية
    * اعتقال أربعة بريطانيين للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية
لها صلة بسوريا.
    * البرلمان الأوكراني يريد محاكمة يانوكوفيتش أمام المحكمة
الجنائية الدولية.
    * البرلمان الأوكراني يؤجل تشكيل الحكومة حتى يوم الخميس.
    * روسيا: لا تجبروا أوكرانيا على الاختيار بين روسيا والغرب.
    * اشتون تحث روسيا على تفهم الوضع في أوكرانيا ودعمه.
    * إسلاميون نيجيريون يقتلون 29 طالبا في هجوم على مدرسة
داخلية.
    * الجيش الباكستاني يشن ضربات جوية جديدة قرب الحدود
الأفغانية.

    
    السعودية
    * السعودية للكهرباء توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال
للسهم عن 2013.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 9062 نقطة في الإغلاق السابق.


    مصر
    * توقعات بإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في مصر دون تغيير.
    * مصر توافق على ضمانات لاستيراد 240 ألف طن من القمح.
    * موديز تبقي على نظرة مستقبلية سلبية للنظام المصرفي في مصر.
    * إقرار تعديل لائحة سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة
المصرية.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.21% إلى 8029.2 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يصعد 1.55% إلى 4958.74 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.78% إلى 4196.85 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * ايه.بي.بي تفوز بعقود كهرباء قيمتها 160 مليون دولار في
الكويت.
    * البورصة مغلقة بمناسبة أعياد وطنية.

‬‬
    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -27.48     -0.17%      16179.66 نقطة
ستاندرد اند بورز    -2.49      -0.13%        1845.12
ناسداك              -5.38           -0.13%        4287.587
يوروفرست           -0.21        -0.02%        1351.44
    
نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
                -62.16       - 0.41%     14989.44
    
    النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.07    -0.07%   101.76 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.05    -0.05%   109.46
    
    العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3740-1.3742   دولار
    * الدولار/الين           102.29-102.32   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6675-1.6677   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1340.70-1340.90 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 