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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 27, 2014 4:38am GMT
 
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الخميس 27 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصدر رسمي: السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة
المصرية الجديدة‭ ‬والابقاء ايضا على وزير الداخلية محمد ابراهيم.
    * مصادر: إحالة 26 بمصر للمفتي لتخطيطهم لاستهداف ‬‭قناة
ا‬‭لسويس.
    * حزب الله يتوعد بالرد على ضربة إسرائيلية.
    * مقتل عشرات من مقاتلي المعارضة السورية الإسلاميين في كمين
قرب دمشق.
    * وزير خارجية تركيا: العالم خذل سوريا.
    * الرئيس التركي يوافق على قانون يحكم سيطرة الحكومة على
القضاء.

    أهم الأنباء العالمية
    * بوتين يضع القوات الروسية في غرب بلاده في حالة تأهب ويأمر
بتدريبات.
    * روسيا تحث على ادانة "الفاشية الجديدة" في غرب أوكرانيا.
    * حكام أوكرانيا الجدد يسرحون قوة مكافحة الشغب.
    * القائم بأعمال الرئيس الأوكراني يتولى قيادة القوات المسلحة.
    * أمريكا تكثف حملتها ضد متشددي شبكة حقاني المرتبطة بطالبان.

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.04% إلى 9058.5 نقطة في الإغلاق
السابق.


    مصر
    * تلفزيون: مصر تدمج وزارتي الصناعة والاستثمار في الحكومة
الجديدة.
    * الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي وفي السوق السوداء.
    * بنك الإسكندرية يستهدف نمو محفظة التجزئة المصرفية 10% في
2014.
    * رئيس البورصة المصرية يتوقع تداول السندات في البورصة في
الربع/3.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.4% إلى 7998.3 نقطة في الإغلاق
السابق.


   الإمارات

    * نمو حركة نقل الركاب بمطار دبي 15.1% في يناير.
    * إقراض بنوك الإمارات ينمو 7.1% في ديسمبر.
    * أرابتك الإماراتية تنفي أنها ستشتري الخرافي ناشيونال
الكويتية.
    * أليطاليا تتوقع انتهاء الاتحاد من الفحص الفني في 3-4
أسابيع.
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.54% إلى 4985.49 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.03% إلى 4198.07 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * البورصة مغلقة بمناسبة أعياد وطنية.

‬‬
    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +18.75     +0.12%      16198.75 نقطة
ستاندرد اند بورز    +0.04      +0.00%        1845.16
ناسداك              +4.47           +0.10%        4292.064
يوروفرست           -2.69        -0.2%        1348.75
    
نيكي (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
                +23.92       +0.16%     14994.89
    
    النفط (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30    -0.29%   102.29 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.20    -0.18%   109.32
    
    العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3685-1.3689   دولار
    * الدولار/الين           102.37-102.40   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6671-1.6673   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1326.75-1327.00 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 