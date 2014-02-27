الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وقال متعامل إنه ارتفع ارتفاعا طفيفا في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9507 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9508 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن سعر الدولار بلغ 7.35-7.38 جنيه مقارنة مع 7.36-7.39 يوم الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17 مليار دولار في يناير كانون الثاني انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.