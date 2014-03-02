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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 2, 2014 5:22am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 2 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الأمم المتحدة: عدد القتلى في العراق تجاوز 700 شخص في
فبراير
    * صادرات النفط العراقي تسجل مستوى قياسيا في فبراير
    * الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين واستمرار السيسي وزيرا
للدفاع
    * مسؤول: واردات مصر من القمح لن تتأثر بأحداث أوكرانيا
    * روحاني يدعو قادة الجيش إلى تقليل التصريحات العدائية
    * البرلمان التركي يغلق مدارس يديرها منافس لأردوغان
    * 

    أهم الأنباء العالمية
    * أوباما يبلغ بوتين بقلقه العميق بشأن أوكرانيا
    * أمريكا تحث على نشر فوري لمراقبين من الامم المتحدة في
أوكرانيا
    * راسموسن:اجتماع لسفراء حلف الأطلسي لبحث الأزمة في أوكرانيا
    * كندا تقول إنها ستستدعي سفيرها من روسيا للتشاور
    * مقتل عشرة على الأقل في انفجار بمدينة في شمال شرق نيجيريا
    * تايلاند تجري من جديد إنتخابات في خمسة أقاليم
    * مقتل 28 على الأقل في هجوم "إرهابي" على محطة قطارات في
الصين
    * الصين تنحي باللائمة على متشددين من منطقة شينجيانغ في هجوم
على محطة قطارات
    * طالبان الباكستانية تعلن وقف إطلاق النار لإحياء محادثات
السلام

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 9106.55 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.61% إلى 8127.44 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.54% إلى 4958.66 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.53% إلى 4220.45 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.46% إلى 7692.75 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +6.91        +0.52%        1332.30
نيكي            -82.04      -0.55%     14841.07
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.05%   100.30 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.56    +0.52%   109.08
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3690-1.3695   دولار
    * الدولار/الين           101.77-101.83   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6745-1.6750   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1318.15-1319.15 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 