الأحد 2 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * الأمم المتحدة: عدد القتلى في العراق تجاوز 700 شخص في فبراير * صادرات النفط العراقي تسجل مستوى قياسيا في فبراير * الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين واستمرار السيسي وزيرا للدفاع * مسؤول: واردات مصر من القمح لن تتأثر بأحداث أوكرانيا * روحاني يدعو قادة الجيش إلى تقليل التصريحات العدائية * البرلمان التركي يغلق مدارس يديرها منافس لأردوغان * أهم الأنباء العالمية * أوباما يبلغ بوتين بقلقه العميق بشأن أوكرانيا * أمريكا تحث على نشر فوري لمراقبين من الامم المتحدة في أوكرانيا * راسموسن:اجتماع لسفراء حلف الأطلسي لبحث الأزمة في أوكرانيا * كندا تقول إنها ستستدعي سفيرها من روسيا للتشاور * مقتل عشرة على الأقل في انفجار بمدينة في شمال شرق نيجيريا * تايلاند تجري من جديد إنتخابات في خمسة أقاليم * مقتل 28 على الأقل في هجوم "إرهابي" على محطة قطارات في الصين * الصين تنحي باللائمة على متشددين من منطقة شينجيانغ في هجوم على محطة قطارات * طالبان الباكستانية تعلن وقف إطلاق النار لإحياء محادثات السلام السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 9106.55 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.61% إلى 8127.44 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.54% إلى 4958.66 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.53% إلى 4220.45 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.46% إلى 7692.75 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +126.80 +0.79% 16154.39 نقطة ستاندرد اند بورز +8.80 +0.48% 1838.63 ناسداك +3.35 +0.08% 4244.02 يوروفرست +6.91 +0.52% 1332.30 نيكي -82.04 -0.55% 14841.07 النفط (مستويات الإغلاق السابق) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.05% 100.30 دولار مزيج برنت (برميل) +0.56 +0.52% 109.08 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3690-1.3695 دولار * الدولار/الين 101.77-101.83 ين * الاسترليني/الدولار 1.6745-1.6750 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1318.15-1319.15 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)