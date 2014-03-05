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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 5, 2014 3:16am GMT
 
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الأربعاء 5 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * نتنياهو يدعو الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية إذا
أرادوا السلام 
    * مسلحون يقتحمون مجمعا حكوميا بمدينة سامراء العراقية
    * القوات السورية تواصل هجومها على بلدة يبرود الاستراتيجية
    * محكمة تحظر كل أنشطة حركة حماس في مصر
    * منظمة: سوريا تخلت عن نحو ثلث أسلحتها الكيماوية
    * خطة لتحديث الجيش وتدعيم الاقتصاد اللبناني في مواجهة
التطورات السورية
    * السيسي: إنهاء الإجراءات اللازمة للترشح للرئاسة في الأيام
القادمة
    * البنك الاوروبي للاستثمار يقرض تونس 500 مليون يورو في 2014 

    أهم الأنباء العالمية
    * نتنياهو يحذر القوى الدولية من السماح لايران بالاحتفاظ
بالقدرة على تخصيب اليورانيوم 
    * روسيا تقول انها أجرت بنجاح تجربة لاطلاق صاروخ عابر للقارات
    * بوتين: اللجوء الى القوة في اوكرانيا ملاذ أخير
    * رئيس الوزراء الاوكراني: بدء محادثات مع روسيا على المستوى
الوزاري
    * البيت الأبيض يتعهد بمساعدة أوكرانيا ماليا وفنيا
    * بوتين يبحث الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الصيني ووجهات النظر
"متقاربة"
    * تركيا تدفع بمقاتلاتها بعد ان اقتربت طائرة روسية من ساحلها
    * اوباما يقترح ميزانية قيمتها 3.9 تريليون دولار مع عجز 564
مليار دولار للسنة المالية 2015      

    السعودية
    * الأهلي التجاري يعين أول امرأة سعودية لرئاسة بنك استثمار
    * النعيمي: السعودية تعتزم بناء مصنع لتحويل النفط إلى
كيماويات
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.43% إلى 9148.73 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * راسل تخفض تصنيفها للاسهم المصرية الي فئة الاسواق المبتدئة
    * الاحتياطي الأجنبي في مصر يرتفع الي 17.307 مليار دولار في
فبراير
    * السماح لشركات التأمين المصرية بإسناد جزء من محافظها
لصناديق استثمار
    * أرباح جي.بي أوتو المصرية تهوى 41% في الربع/4
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.95% إلى 7933.73 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 70% في الربع/4 لكن دون
التوقعات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.29% إلى 4920.42 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.37% إلى 4120.95 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 7531.78 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +227.85      +1.41%      16395.88 نقطة
ستاندرد اند بورز    +28.28      +1.53%        1873.91
ناسداك              +74.67      +1.75%        4351.97
يوروفرست           +26.59       +2.02%        1344.83
    
نيكي (الساعة 0511    جمت اليوم الأربعاء)
                +221.30      +1.50%     14942.78
    
    النفط (الساعة   0511   جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13    +0.13%   103.46 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.15    -0.14%   109.15
    
    العملات والذهب (الساعة 0511    جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3732-1.3734   دولار
    * الدولار/الين           102.23-102.28   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6664-1.6668   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1336.30-1337.10 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 