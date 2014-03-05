الأربعاء 5 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * نتنياهو يدعو الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية إذا أرادوا السلام * مسلحون يقتحمون مجمعا حكوميا بمدينة سامراء العراقية * القوات السورية تواصل هجومها على بلدة يبرود الاستراتيجية * محكمة تحظر كل أنشطة حركة حماس في مصر * منظمة: سوريا تخلت عن نحو ثلث أسلحتها الكيماوية * خطة لتحديث الجيش وتدعيم الاقتصاد اللبناني في مواجهة التطورات السورية * السيسي: إنهاء الإجراءات اللازمة للترشح للرئاسة في الأيام القادمة * البنك الاوروبي للاستثمار يقرض تونس 500 مليون يورو في 2014 أهم الأنباء العالمية * نتنياهو يحذر القوى الدولية من السماح لايران بالاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم * روسيا تقول انها أجرت بنجاح تجربة لاطلاق صاروخ عابر للقارات * بوتين: اللجوء الى القوة في اوكرانيا ملاذ أخير * رئيس الوزراء الاوكراني: بدء محادثات مع روسيا على المستوى الوزاري * البيت الأبيض يتعهد بمساعدة أوكرانيا ماليا وفنيا * بوتين يبحث الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الصيني ووجهات النظر "متقاربة" * تركيا تدفع بمقاتلاتها بعد ان اقتربت طائرة روسية من ساحلها * اوباما يقترح ميزانية قيمتها 3.9 تريليون دولار مع عجز 564 مليار دولار للسنة المالية 2015 السعودية * الأهلي التجاري يعين أول امرأة سعودية لرئاسة بنك استثمار * النعيمي: السعودية تعتزم بناء مصنع لتحويل النفط إلى كيماويات * مؤشر البورصة يرتفع 1.43% إلى 9148.73 نقطة في الإغلاق السابق مصر * راسل تخفض تصنيفها للاسهم المصرية الي فئة الاسواق المبتدئة * الاحتياطي الأجنبي في مصر يرتفع الي 17.307 مليار دولار في فبراير * السماح لشركات التأمين المصرية بإسناد جزء من محافظها لصناديق استثمار * أرباح جي.بي أوتو المصرية تهوى 41% في الربع/4 * مؤشر البورصة يرتفع 0.95% إلى 7933.73 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 70% في الربع/4 لكن دون التوقعات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.29% إلى 4920.42 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.37% إلى 4120.95 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 7531.78 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +227.85 +1.41% 16395.88 نقطة ستاندرد اند بورز +28.28 +1.53% 1873.91 ناسداك +74.67 +1.75% 4351.97 يوروفرست +26.59 +2.02% 1344.83 نيكي (الساعة 0511 جمت اليوم الأربعاء) +221.30 +1.50% 14942.78 النفط (الساعة 0511 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13 +0.13% 103.46 دولار مزيج برنت (برميل) -0.15 -0.14% 109.15 العملات والذهب (الساعة 0511 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3732-1.3734 دولار * الدولار/الين 102.23-102.28 ين * الاسترليني/الدولار 1.6664-1.6668 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1336.30-1337.10 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)