الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي
القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - استقر الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وفي السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9504 جنيه للدولار دون تغير عن العطاءين السابقين يومي الإثنين والخميس.
وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.36 جنيه.
ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي في يناير كانون الثاني هو الأكبر على الإطلاق وذلك لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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