ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء البنك المركزي
القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس.
وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9503 جنيه للدولار بزيادة طفيفة من 6.9504 في العطاء السابق أمس الأربعاء.
ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي في يناير كانون الثاني هو الأكبر على الإطلاق وذلك لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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