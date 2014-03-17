الاثنين 17 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * كيري يحث عباس على إتخاد"قرارات صعبة" بشأن السلام * مصدر امني: مقتل 3 في تفجير انتحاري في سهل البقاع اللبناني * الجيش السوري يسيطر بالكامل على معقل لمقاتلي المعارضة قرب لبنان * الناشط المصري خالد علي: "لن أخوض مسرحية" انتخابات الرئاسة * الاكتتاب في النصف الأول من بيع حصة في عمانتل 1.99 مثل المعروض أهم الأنباء العالمية * الإتحاد الأوروبي يجتمع لفرض عقوبات على روسيا مع تفاقم أزمة القرم * أوباما لبوتين:أمريكا مستعدة لفرض عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا * أوكرانيا تقول إن قواتها سيطرت وأمنت شبكة الغاز * سول : كوريا الشمالية تطلق 25 صاروخا قصير المدى قديما * رعاة ماشية يقتلون أكثر من 100 شخص في هجمات على قرى نيجيرية * إندلاع مزيد من الإشتباكات في كراكاس بعد إحتجاج مناهض لكوبا * زلزال قوي يهز شمال تشيلي مع عدم حدوث أضرار * علي بابا الصينية تبدأ إجراءات طرح أولي في الولايات المتحدة السعودية * فيرجن موبايل تنوي إطلاق خدمة اتصالات في المملكة بحلول يونيو * مؤسسة النقد: الفائدة معقولة ولا تأثير من تقليص التحفيز الأمريكي * مؤشر البورصة يهبط 0.08% بالمئة إلى 9378.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: فاتورة دعم الغذاء 4.31 مليار دولار * وزيرة البيئة: استخدام الفحم سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة * الحكومة تقبل بتوريد الأرز المستورد لبيعه مدعوما * مؤشر البورصة يهبط 0.17% إلى 8126.33 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي والبنك المركزي يتفقان على إعادة تمويل ديون لدبي * رئيس إعمار: إدراج وحدة التجزئة في البورصة خلال شهور * تضخم دبي في فبراير الأعلى منذ ديسمبر 2009 * مؤشر أبوظبي يهبط 0.46% إلى 4732.07 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.96% إلى 4058.77 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * قفزة كبيرة لأرباح منشآت في 2013 * مؤشر البورصة يهبط 0.27% إلى 7434.08 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -43.22 -0.27% 16065.67 نقطة ستاندرد اند بورز -5.21 -0.28% 1841.13 ناسداك -15.02 -0.35% 4245.37 يوروفرست -9.15 -0.70% 1284.20 نيكي (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) -39.78 -0.28% 14287.88 النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.24 +0.24% 99.13 دولار مزيج برنت (برميل) +0.09 +0.08% 108.30 العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3903-1.3904 دولار * الدولار/الين 101.52-101.54 ين * الاسترليني/الدولار 1.6629-1.6630 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1382.79-1384.01 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)