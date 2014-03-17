الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.

وباع البنك المركزي 38.4 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9503 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم دون تغير يذكر عن مستوياته في الأسابيع الأخيرة.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.