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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 18, 2014 4:18am GMT
 
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الثلاثاء 18 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفطية هربت من ميناء ليبي
يسيطر عليه محتجون
    * ثمانية قتلى في انفجارات أمام أكاديمية للجيش الليبي في
بنغازي
    * أوباما يحث عباس على اتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام مع
إسرائيل
    * سقوط صواريخ على البقاع ولبنان يحاول احتواء امتداد العنف من
سوريا
    * قوات الحرس التونسي تقتل ثلاثة متشددين إسلاميين وتعتقل ستة
    * مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج الحالي أقل من 250 ألف ب/ي

    أهم الأنباء العالمية
    * بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف بالقرم دولة ذات سيادة
    * أوباما يفرض عقوبات على 11 روسيا وأوكرانيا بعد استفتاء
القرم
    * أوباما:أمريكا مستعدة لمزيد من العقوبات بشأن القرم والحل
الدبلوماسي مازال مطروحا
    * الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على 21 روسيا
وأوكرانيا
    * برلمان أوكرانيا يقر التعبئة الجزئية لدعم القوات المسلحة
    * إيران تقول إنها أحبطت محاولة لتخريب مفاعل اراك
    * اعتقال رجل من كاليفورنيا قرب الحدود الامريكية الكندية
بتهمة الارهاب
    * جنرال موتورز تستدعي 1.5 مليون سيارة أخرى
    * انتاج الصناعات التحويلية في امريكا يسجل أكبر زيادة في 6
أشهر
    * ارتفاع الليرة والأسهم التركية مع توقع استقرار أسعار
الفائدة
    * هيج: الاتحاد الأوروبي يبحث خفض الاعتماد على الطاقة الروسية
    * ألمانيا لا ترى تهديدا لإمدادات الطاقة بسبب بيع دي.إي.إيه
للنفط والغاز 
    * انخفاض التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في 4 أعوام في
فبراير
    * 

    السعودية
    * فيليبس تشتري حصة أغلبية في شركة الإنارة العامة السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.1 بالمئة إلى 9368 نقطة في الإغلاق
السابق     

    
    مصر
    * وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 1.2% في النصف/1 من
2013-2014
    * وزير: مصر تتوقع نمو أعداد السياح الروس 25% خلال 2014
    * الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية والسوداء
    * اتصالات مصر تدرس طرح أسهمها في سوق المال
    * مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في 11-20 ابريل
    * مؤشر البورصة يصعد 0.4 بالمئة إلى 8161 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات 
    * ماجد الفطيم دبي تتوسع في دور العرض السينمائي بالشرق الأوسط
    * ستاندرد اند بورز: إدراج وحدة التجزئة لا يؤثر على تصنيف
إعمار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.9 بالمئة إلى 4823 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.6 بالمئة إلى 4125 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * نائب كويتي بارز: قانون هيئة أسواق المال يحتاج إلى تعديل
    * ارتفاع طفيف في أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.3 بالمئة إلى 7409 نقاط في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        181.55     1.13%      16247.22 نقطة
ستاندرد اند بورز    17.7       0.96%        1858.83
ناسداك              34.552      0.81%        4279.949
يوروفرست        13.13        1.02%        1297.45
    
نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء)
                  +206.52       +1.45%       14484.19 
    
    النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08    -0.08%   98.00 دولار
    مزيج برنت (برميل)        +0.24    +0.23%   106.48
    
    العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3931-1.3933   دولار
    * الدولار/الين        101.77-101.79   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6636-1.6639   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1359.86-1360.63 دولار


 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 