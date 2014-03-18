الثلاثاء 18 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفطية هربت من ميناء ليبي يسيطر عليه محتجون * ثمانية قتلى في انفجارات أمام أكاديمية للجيش الليبي في بنغازي * أوباما يحث عباس على اتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام مع إسرائيل * سقوط صواريخ على البقاع ولبنان يحاول احتواء امتداد العنف من سوريا * قوات الحرس التونسي تقتل ثلاثة متشددين إسلاميين وتعتقل ستة * مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج الحالي أقل من 250 ألف ب/ي أهم الأنباء العالمية * بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف بالقرم دولة ذات سيادة * أوباما يفرض عقوبات على 11 روسيا وأوكرانيا بعد استفتاء القرم * أوباما:أمريكا مستعدة لمزيد من العقوبات بشأن القرم والحل الدبلوماسي مازال مطروحا * الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على 21 روسيا وأوكرانيا * برلمان أوكرانيا يقر التعبئة الجزئية لدعم القوات المسلحة * إيران تقول إنها أحبطت محاولة لتخريب مفاعل اراك * اعتقال رجل من كاليفورنيا قرب الحدود الامريكية الكندية بتهمة الارهاب * جنرال موتورز تستدعي 1.5 مليون سيارة أخرى * انتاج الصناعات التحويلية في امريكا يسجل أكبر زيادة في 6 أشهر * ارتفاع الليرة والأسهم التركية مع توقع استقرار أسعار الفائدة * هيج: الاتحاد الأوروبي يبحث خفض الاعتماد على الطاقة الروسية * ألمانيا لا ترى تهديدا لإمدادات الطاقة بسبب بيع دي.إي.إيه للنفط والغاز * انخفاض التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في 4 أعوام في فبراير * السعودية * فيليبس تشتري حصة أغلبية في شركة الإنارة العامة السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.1 بالمئة إلى 9368 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 1.2% في النصف/1 من 2013-2014 * وزير: مصر تتوقع نمو أعداد السياح الروس 25% خلال 2014 * الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية والسوداء * اتصالات مصر تدرس طرح أسهمها في سوق المال * مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في 11-20 ابريل * مؤشر البورصة يصعد 0.4 بالمئة إلى 8161 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ماجد الفطيم دبي تتوسع في دور العرض السينمائي بالشرق الأوسط * ستاندرد اند بورز: إدراج وحدة التجزئة لا يؤثر على تصنيف إعمار * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.9 بالمئة إلى 4823 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.6 بالمئة إلى 4125 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * نائب كويتي بارز: قانون هيئة أسواق المال يحتاج إلى تعديل * ارتفاع طفيف في أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية * مؤشر البورصة يهبط 0.3 بالمئة إلى 7409 نقاط في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز 181.55 1.13% 16247.22 نقطة ستاندرد اند بورز 17.7 0.96% 1858.83 ناسداك 34.552 0.81% 4279.949 يوروفرست 13.13 1.02% 1297.45 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء) +206.52 +1.45% 14484.19 النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.08 -0.08% 98.00 دولار مزيج برنت (برميل) +0.24 +0.23% 106.48 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3931-1.3933 دولار * الدولار/الين 101.77-101.79 ين * الاسترليني/الدولار 1.6636-1.6639 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1359.86-1360.63 دولار (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)