الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجل الجنيه المصري ارتفاع طفيفا في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء اليوم الخميس بعد أن بلغ أقل سعر له في ستة أشهر أمس.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار اليوم بلغ 6.9651 جنيه ليرتفع سعر العملة المصرية قليلا مقارنة مع 6.9652 جنيه في عطاء أمس الأربعاء.

ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية.

وبلغ سعر تداول الدولار بين البنوك 6.9751 جنيه اليوم الخميس وهو نفس سعر تداوله أمس الأربعاء حين سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول.

وبيع الدولار مقابل 7.43-7.46 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع ما يتراوح بين 7.47 و7.49 جنيه أمس الأربعاء حسب متعاملين في السوق.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار اليوم الخميس بعد أن عرض 40 مليون دولار.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.